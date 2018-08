El «enterro del gos» se suspende el año que viene

? El alcalde en funciones de Simat de la Valldigna, Vicent Ribera, declaró a este periódico que el próximo año no se celebrará la «Enterro del gos», ya que «vamos a evitar este tipo de eventos para prevenir estas situaciones». Por ello, destacó que «intentaremos que esto no vuelva a ocurrir». Ribera también señaló que esta celebración se realiza todos los años y «no teníamos seguro porque no se había pedido ningún permiso para utilizar cohetes, ya que estos petardos no hacen nada y siempre se utilizan, ya que en situación normal no pasa nada, pero el problema fue el viento». Además, explicó que todos los heridos han pasado la noche en casa, ya que al lugar acudieron dos ambulancias y algunos enfermeros que se encontraban en la zona, además de «la ambulancia que se encontraba en el lugar, ya que antes se había celebrado una prueba de vaquillas».