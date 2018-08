50 años de pachanga y «esmorzarot»

Los Ligeros. Hace medio siglo, un grupo de amigos de Tavernes de la Valldigna tomó por costumbre quedar para jugar al fútbol cada domingo. Nunca imaginarían que aquella tradición siguiera en pie tanto tiempo después

Como se suele decir, «parece que hace cuatro días», pero han pasado ya 50 años, medio siglo, desde que «Los Ligeros», un grupo de amigos y conocidos de Tavernes de la Valldigna tuvieron la idea de ir los domingos por la mañana a disputar un partido de futbol solo por pura diversión. Aquello, que empezó como un encuentro semanal para practicar deporte, se fue convirtiendo en toda una tradición ineludible para ellos cada último día de la semana.

Sin rivalidad ninguna, se encontraban todos en el municipal de deportes y, como se solían hacer estas cosas antiguamente,se dividían en dos equipos: Els «rojos» y els «blaus». Eran (y son) partidos en los que ellos ponen las normas y ejercen de «árbitros» mientras disputan el balón. Entre ellos van marcando las posibles incidencias que se pueden ocasionar durante el juego.

Todo esto, claro está, va acompañado por el posterior (y obligado) almuerzo en el bar del polideportivo. Esta es una muestra de que el fútbol, el deporte en general, puede ser una buena excusa para relacionarse y hacer amigos.

Cincuenta años dan para mucho y, como es lógico, los miembros de este «equipo» han ido cambiando con el paso de las décadas. Hay algunos que ya no están y otros que se han retirado pero lo que siempre queda entre ellos es la amistad, que reina tanto en el terreno de juego como en el «postpartido» o, como se le llama ahora, «el tercer tiempo».

Eso, sin embargo, no quita que aparezcan disputas, que, eso sí, no van más allá del mero lance del partido y no tienen mayor trascendencia.

Ya en su 25 aniversario, este periódico les dedicó un espacio en sus páginas. Además, aquella efeméride la celebraron con un partido entre ellos que contó con la asistencia numerosa de jugadores que habían formado parte en alguna ocasión de los «rojos» o los «blaus» y que vivieron un encuentro muy emotivo.

Hoy celebran 50 años desde que empezaron sus «pachangas». Para conmemorarlo han organizado un partido, a partir de las 19.30 horas, en el municipal de Tavernes. Posteriormente, «Los Ligeros» compartirán un tentempié en el que recordarán muchas de las vivencias deportivas de sus años de «partidet». Se espera que acudan muchos jugadores que han formado parte de «Los Liberos» en estos años y que por la edad y otras causas ya no suelen acudir los domingos de buena mañana a jugar lo partidos.

El comité organizados ha invitado a todos los jugadores que han podido localizar. Lo importante es poder celebrar una fecha tan importante todos juntos y recordar anécdotas, porque cincuenta años dan para mucho.