Grau gana en 2ª, Mosquit arrasa en 3ª y Perú es el primer vencedor de 4ª

Esa coletilla que tanto se está utilizando durante este ejercicio del «Grau está de moda» no ha sido para nada gratuita. El distrito está de enhorabuena y las dos comisiones que lo conforman, también. La del Grau, la misma a la que pertenecen las dos Falleras Mayores de Gandia, Laura Puig Martí y Júlia Perles Moncho se alzó con la victoria de la sección Segunda de las Fallas de Gandia en el monumento mayor. El autor del mismo es Alfred Bayona, quien anteriormente había plantado también en la ciudad, concretamente en Màrtirs.

La propuesta que había presentado en el Grau, con el lema «Guirigall», encandiló al jurado, que decidió otorgarle el preciado banderín con el primer premio.

En lo que respecta a los monumentos infantiles de la sección Segunda, la ganadora fue la comisión de la Plaça El·líptica, un diseño de Palacio i Serra titulado «L'arros fa el ventre gros».

Pero esta no fue la única alegría para el barrio del Grau. En la Tercera categoría no hubo color. La comisión ubicada en el distrito marítimo de la ciudad, Sant Nicolau-Mosquit, literalmente arrasó. No solo se llevó el doblete a los mejores monumentos de la sección, sino que también logró los de ingenio y gracia tanto en la falla mayor como en la infantil y el «ninot indultat» mayor de todas las fallas de Gandia.

Los dos monumentos vencedores son obra del taller de Palacio i Serra. El grande lleva por lema «Tabú», un nombre que le ha llevado mucha suerte a la comisión, pues es el mismo título del «llibret» que se ha alzado con la victoria en los premios del uso del valenciano de la Generalitat.

Como curiosidad, en esta comisión subieron a recoger el banderín del premio a la falla mayor la presidenta y la Reina de la Falla, Alejandra Ripoll Moncho e Isabel Vilaplana Ripoll, que son madre e hija respectivamente.

Las comisiones de Marqués de Campo-Perú y Jardinet, por su parte, siempre podrán decir que fueron las primeras comisiones de la historia en lograr la victoria en la nueva sección Cuarta de las Fallas de Gandia.

En el caso de la primera, el galardón fue para el monumento mayor. Se trata de una obra elaborada por Cristian Melià Ginestar titulado «Encantador de Serps».

En esta misma liga de las humildes, Jardinet tuvo el honor de agitar el banderín a mejor falla infantil de esta categoría introducida en el presente ejercicio. Es una obra de Sergio Guijarro Castelló con el lema «La màgia de les falles».



Premios LGTBI y Ecológicos

Durante el maratoniano acto de entrega de banderines que tuvo lugar anoche también se dieron a conocer los galardones a la mejor escena ecológica y mejor escena LGTBI.

El ganador por los «ninots» con materiales no contaminantes fue Exèrcit Espanyol-Jardinet, seguida de Carrer Major i Passeig y Escola Pia. Los premios a la diversidad fueron para República Argentina (1), Carrer Major i Passeig (2) y Plaça del Mercat (3).