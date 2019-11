Gandia y la Safor en la Fira de Tots Sants en Cocentaina

L'Ajuntament de Gandia i la Mancomunitat de la Safor participen este cap de setmana en la tradicional Fira de Tots Sants de Cocentaina.

L'àrea de Turisme del consistori gandià participa en la Fira amb la intenció de representar a tota l'oferta turística de la destinació: allotjament, història, cultura, gastronomia, platges, natura o comerç.

La presència de Gandia en este esdeveniment és important, ja que per la Fira de Tots Sants pasen més de 600.000 visitants, majoritàriament procedents de les comarques centrals valencianes que, per proximitat, esdevenen potencials turistes per a la capital de la Safor, el que representa una gran oportunitat de promoció.

La Mancomunitat de la Safor també es suma a participar en la Fira per primera vegada amb l'objectiu de que els municipis més menuts de la comarca puguen promocionar la seua oferta rurística en una cita tan important dins de l'àmbit autonòmic.

La Fira de Tots Sants constituïx una cita ineludible en el calendari de fires tradicionals de la Comunitat Valenciana. Durant el dia de hui, i especialment dissabte i diumenge, la ciutat capital de la comarca del Comtat espera a milers de persones.

En eixe ambient, Gandia y la resta municipis de la Safor, a través de la Mancomunitat comarcal, exposaran els seus productes turístics, tant els de caràcter estiuenc, especialment la platja, com el patrimoni cultural, rural, gastronòmic i ambiental, que està fàcilment a l'abast del habitants de les comarques valencianes.