La combinació d'art i reciclatge a Gandia és un èxit

L'RRRR! Festival d'Art i Reciclatge ha conclòs a Gandia en la seua quarta edició. El festival organitzat per LaCasaCalba amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia, va començar en 2016 i des d'aleshores s'ha convertit en un referent singular a la Comunitat Valenciana i a tota Espanya amb la presentació de propostes artístiques que tenen presents l'estratègia de les 4R: Recuperar, Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

Del 14 al 26 d'octubre s'han presentat al Teatre del Raval una ampla varietat de propostes innovadores que combinaven l'art i el reciclatge amb la reflexió sobre la problemàtica global existent al voltant de la generació i la gestió de residus des d'una perspectiva crítica, lúdica i participativa.

S'han representat 5 espectacles de teatre i música i, en una vessant més participativa, s'han oferit també 5 tallers on els participants han pogut experimentar els diferents usos que se li poden donar a materials en desús, tant per a l'elaboració de nous objectes d'us quotidià com per a l'experimentació amb projectes artístics i creatius. A més a més, s'han instal·lat 2 exposicions, una d'escultures elaborades amb ferro de rebuig a càrrec de l'artista plàstic Josep Basset i la instal·lació CasiObsessió, de l'artista sonor Martí Guillem, elaborada amb teclats Casio antics que es podien tocar simulta?niament. A més, alguns dels espectacles en obert s'han oferit també en campanya escolar i s'ha desenvolupat un taller per a docents amb la col·laboració del Cefire de Gandia.

Al llarg del festival, al voltant de 800 xiquetes i xiquets han visitat les exposicions en campanya escolar, als quals s'han sumat vora 200 persones més que han assistit als espectacles en obert i han participat dels tallers i la instal·lació plàstica Unfla't, una estructura inflable gegant resultat del treball realitzat pels participants de l'esmentat taller.

La vessant més reflexiva i conscienciadora el festival es va plasmar amb la projecció del documental Bicicletes vs cotxes i amb el posterior col·loqui de la mà de Pasqual Boquera, president del Col·lectiu Dynamo de Carcaixent i professor de la UPV.

El festival va concloure dissabte 26 amb l'estrena de la producció pròpia titulada Plàstic-tic-tic-tic!, del Triangulista, creada per la companyia del Teatre del Raval sota la direcció escènica de Ximo Vidal amb Francesc Burgos.

L'espectacle va resultar un èxit, assenyala Francesc Burgos, director artístic del festival, perquè ha fet vibrar els més menuts i les famílies.

El festival compta amb el recolzament de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana en la campanya Sempre Teua, la Diputació de València, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, l'empresa Ecoembes i el Teatre del Raval de Gandia.