festa d'interés turístic nacional

la Setmana Santa de Gandia acaba de ser declarada Festa d'Interès Turístic Nacional. La fita és històrica. Important. Ho és per a una festa ancorada en la tradició i la devoció gandiana. Ho és per a una ciutat de forts lligams turístics. El títol és honorífic i s'atorga a aquelles festes o esdeveniments de valors culturals i tradició popular amb indubtable atractiu turístic. Fa uns dies, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme del Govern espanyol, a través de la Secretaria d'Estat de Turisme, anuncià la declaració. Aleshores, la presidenta de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, María José Martí, i l'alcaldessa de la ciutat, Diana Morant, donaren a conéixer la notícia des del Saló de Corones del Palau Ducal, acompanyades per membres de la Directiva de la Setmana Santa; del vice-alcalde, Josep Alandete; el regidor de Turisme, Vicent Mascarell; el delegat municipal en la Setmana Santa, Miguel Ángel Picornell, i els portaveus municipals José Manuel Prieto, Víctor Soler i Pascal Renolt.

La presidenta va mostrar la seua satisfacció per ser la primera entitat gandiana i de la Safor a rebre la distinció, i tingué paraules d'agraïment per a tots aquells que, des de la seua directiva, des de l'anterior delegació municipal de la Setmana Santa o des de les germandats, havien treballat de valent, durant els darrers anys, per a confeccionar el document de sol·licitud de la distinció. També ho va fer l'alcaldessa, qui tingué un record per la tasca feta per l'anterior delegat municipal amb la Setmana Santa, Ciro Palmer, qui donà el darrer impuls per a fer-lo arribar correctament complimentat perquè fora avaluat positivament per la Secretaria d'Estat de Turisme. Diana Morant agraí i reconegué el treball ciutadà que desenvolupen les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia, una festa que «cal preservar i potenciar tant per la seua tradició com per la devoció i respecte que li professa la ciutadania des de fa moltíssims anys».

L'alcaldessa digué que la distinció omplirà d'oportunitats la ciutat, perquè les ciutats amb este segell tenen major caràcter promocional i són referència en els mitjans de comunicació, ja que actua com un imant per als amants d'esta festivitat religiosa i col·loca la ciutat en l'àmbit nacional i, inclús en l'internacional, per la qual cosa es preveu l'arribada de més visitants que gaudiran de la nostra cultura religiosa i que el sector turístic es veurà beneficiat econòmicament. De fet, Diana Morant anunciava que la Setmana Santa de Gandia serà el principal reclam de la nostra ciutat en la propera edició de FITUR 2020, la Fira Internacional de Turisme, que es celebrarà a Madrid a finals del proper mes de gener.

No creguen vostés que, en l'actualitat, la concessió d'este títol honorífic de Festa d'Interès Turístic Nacional és fàcil d'aconseguir. Hi hagué altres èpoques, predemocràtiques, preautonòmiques, en les quals el Ministeri de Turisme atorgava el títol sense tant de rigor. La Setmana Santa de Gandia fou considerada així, com a Festa d'Interès Turístic, al 1983. Anys després, l'Ordre ITC/1763/ 2006, de 3 de maig, nasqué per a regular la declaració de Festa d'Interés Turístic Nacional i Internacional, amb la intenció d'una major objectivitat en els criteris de concessió. Però, des d'aleshores, el pas del temps ha demostrat la necessitat d'una modificació condicionada pel canvi radical experimentat en la societat global, el qual obliga que les actuacions promocionals de les festes declarades d'interés turístic nacional i internacional hagen de posicionar-se en el territori de la societat de la informació. També aquella ordre del 2006 patia d'una certa dispersió de conceptes, per la qual cosa una nova ordre ICT/851/2019 de 25 de juliol, ha posat a disposició dels demandants major facilitat d'exposició i de comprensió.

L'ordre consta de diversos capítols. Per a la concessió que ha obtingut la Setmana Santa de Gandia havia que complir unes premisses i uns requisits. La festa havia d'estar declarada d'Interès Turístic Autonòmic, almenys, amb cinc anys d'antiguitat; com ja hem dit, ha de suposar una manifestació de valors culturals i de llarga tradició popular, amb especial consideració a les seues característiques etnològiques, i ha de tindre especial atractiu turístic.

En una memòria explicativa que acompanyava la sol·licitud es recolliria: l'origen, la història i l'antiguitat (publicacions que guarde en la meua biblioteca de Josep Camarena, Vicent Pellicer, Antonio Picot o de José Torres situen ja en el segle XIV activitats populars al voltant de la Setmana Santa a Gandia); la continuïtat en el temps (després d'intermitències motivades pels avatars polítics, des de la seua refundació en l'any 1951 la festa ve celebrant-se ininterrompudament); el valor cultural de la festa (a més a més de la manifestació religiosa, nostra festa és un fet cultural, el qual tingué un pes decisiu en que Gandia fora declarada la primera Capital Cultural Valenciana de la història); la seua significació (reflectida en la imatgeria, la música, l'art) i l'impacte turístic (que ha aconseguit que Gandia no sols siga una destinació de sol i platja); l'originalitat i la diversitat dels actes que es realitzen (la Visitatio Sepulchri, la confecció de la revista Passio, el Pregó, els oficis religiosos, vigílies, processons, encontres, la resurrecció final); l'arrelament de la festa en la població, la qual cosa implica la participació ciutadana amb associacions (les germandats), que la recolzen; l'existència en la localitat o en la proximitat, de serveis turístics per a la recepció de visitants amb una adequada senyalització i bona accessibilitat (evident a la nostra ciutat); una delicada cura de l'entorn urbà i monumental així com de l'entorn natural i paisatgístic; la creació d'entitats organitzadores (la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia), i un pla de difusió que inclourà les accions promocionals suficients per a l'atracció de les corrents turístiques, per la qual cosa, tota esta informació general sobre la Setmana Santa de Gandia ha d'estar inclosa en la imprescindible pàgina web que ha de tenir la festa, la qual ha d'oferir contingut multimèdia actualitzat i que permeta al potencial assistent interactuar amb esta seguint la filosofia de la web 2.0. Cal, també, estar present en algunes de les principals xarxes socials existents amb un elevat nombre de seguidors.

La documentació presentada des de Gandia, en la qual treballà intensament l'assessor municipal, Llorenç Abril, fou avaluada positivament i culminà en la declaració fa dues setmanes amb general satisfacció municipal, empresarial i ciutadana, especialment la dels confrares i feligresos de germandats i parròquies.

Passat històric, present venturós i futur esperançador de la Setmana Santa de Gandia. Però la Setmana Santa del meu cor serà sempre la dels anys cinquanta, aquella de veure les processons diàries, a boqueta de nit, des de les voreres del carrer Major i la del Sant Enterrament de Divendres Sant, assegut a la Vila Nova. Aquella Setmana Santa d'anar als oficis religiosos, de la visita als monuments, aquella del silenci respectuós i dels cines tancats, aquella d'olors casolans de dinars de dejuni i de pasta de panous per a dur a coure al forn de la senyora Marina, i aquella de l'alegria desbordada el matí de l'encontre gloriós de la Resurrecció, aquella que vivia de la mà dels meus pares quan tan sols era un xiquet amb pantalons curts, l'entrepà del berenar a les mans i una bossa per a recollir els caramels.