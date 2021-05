Tristos, molts tristos. Així ens ha deixat la notícia de la repentina mort del nostre company, regidor de l’Ajuntament de Gandia (2011-2021) i amic Toni Rodríguez, l’etern Alcalde del Grau de Gandia.

Perquè sí, perquè per damunt dels partits, de les diferències ideològiques sempre va anteposar els interessos del Grau de Gandia i el benestar del seus veïns per damunt de tot.

És un dia trist per al Partit Popular, per als seus amics i familars, però també per a la història de Gandia. No hi havia ningú més savi sobre les històries i vivències del Grau que ell. Li ha quedat pendent escriure eixe llibre del que tant havíem parlat sobre la història del Grau, de la que era un expert, i de la que ara, lamentablement, no quedarà constància escrita.

Durant la seua etapa de regidor del Govern de Gandia (2011-2015), va treballar incansablement per millorar la qualitat de vida dels veïns de la barriada marítima amb la posada en marxa del tan ansiat i reivindicat Ajuntament del Grau de Gandia, una oficina dedicada a apropar els tràmits administratius als graueros, o el nou accés a la Llotja de Gandia per a que les persones amb mobilitat reduïda puguen accedir.

Per a ell la política era el servei públic per a millorar els xicotets problemes del dia a dia.

No hi havia Junta de Govern en la que Toni no demanara la paraula per a exigir i demanar més recursos i atenció per al Grau de Gandia. Per a ell mai era suficient, i demanava a tots els departaments de l’Ajuntament que el seu barri sempre tinguera una atenció diferenciada.

Un home afable, dialogant i treballador que es va guanyar el respecte de tots els veïns i també de la resta de forces polítiques que s’han sumat a les mostres de condol per la seua mort.

Toni no era conegut únicament per la seua faceta política. Potser esta última fos la menys important. Ell era una persona polifacètica que es guanyava la vida des de ben jove a la seua pastisseria, Dolços Toni. Un reconegut mestre i investigador pastisser que va formar part de l’Associació de Pastissers i Forners de Gandia que ha recuperat i promocionat a la nostra ciutat la mocadorà de Sant Donís durant el 9 d’Octubre.

També va posar la seua experiència pastissera al servei dels alumnes del Centre de Turisme de Gandia.

Actor, faller, confrare, fanàtic de la història... són algunes de les passions que feien de Toni una persona polièdrica amb la que mai et deixava indiferent.

Un buit, un gran buit ens ha deixat la mort de l’estimat Toni. Ens costarà recuperar-nos d’este colp tan dur que ens ha donat la vida. Seguirem el camí recordant tots i cadascuns dels bons moments que hem viscut amb ell. El Grau ja no serà el mateix sense la vitalitat de Toni, però sempre el seu record estarà al Grau de Gandia.

Els teus companys de partit i la ciutadania ja et troba a faltar, Toni. Descansa en Pau.