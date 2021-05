L’Escola Teatre Serrano torna a pujar a l’escenari amb motiu de la representació de l’obra «L’Art de la Comèdia», d’Eduardo de Filippo. Serà a les 20 hores d’aquest dissabte, 29 de maig, en la sala A del Teatre Serrano de Gandia amb entrades al preu de 7 euros.

Després d’un altre curs convuls per la pandèmia, amb un altre autoconfinament i assajos per video conferència durant tres mesos, l’Escola ha redoblat esforços per tal d’estrenar una nova peça. Ho fa amb un magistral text d’Eduardo de Filippo, gran autor italià que reflexa la seua vida com a teatrer en cada frase d’aquesta obra.

La història es situa en una ciutat italiana de províncies amb l’acció centrada en un nou Prefecte que es disposa a rebre les visites del seu primer dia de treball. Per distreure’s una estona, acceptarà rebre al director d’una tropa ambulant de còmics que ha perdut el seu teatret a causa d’un incendi, i que pretén convidar-lo a asistir a la seua darrera estrena, al teatre municipal, per tal que el nou dirigent, amb la seua presència, demostre l’importància social que encara té aquell art. Després d’una apassionada controvèrsia, on queden evidenciades les seues desavinences, la manca de comunicació i el desinterés per part dels estaments governamentals vers el teatre, l’artista s’endurà per error la llista de visites del Prefecte, i sortirà per la porta amenaçant de fer que la seua familia teatral transforme aquella sala d’audiències en un escenari d’incertesses sobre les realitats que visitaran l’espai públic.

«L’Art de la Comèdia» és un dels més brillants homenatges que mai s’han fet a l’art del teatre, i planteja un debat, encara vigent avuí, sobre la funció de les arts escèniques en la nostra societat.

Els protagonistes

L’obra està interpretada per Xavier Ferrer, Carlos Centella, Ximo Vidal, Daniel Mellado, Joan Moncho, Carmen Wambach, Yolanda Bataller, Ana Sala, Adri Sanz, Arantxa Frasquet i Dario Micó, amb la direcció de Ruth Palonés.

Disseny de llums: Mariano Lloret; escenografia: Vicent Peris i producció de l’Escola Teatre Serrano. Col·labora la Generalitat Valenciana y l’Ajuntament de Gandia.