Quedan algo menos de dos años para las elecciones municipales del 2023 pero el Partido Popular de la Safor ya está engrasando la maquinaria de cara a una cita electoral en la que aspira a recuperar los gobiernos de muchas localidades de la comarca, con especial fijación en Gandia, un bastión considerado muy importante para la formación para sus aspiraciones, no solo a nivel local y comarcal, sino también autonómico. Actualmente solo ostenta las alcaldías de Xeraco, Daimús, Beniflà y Castellonet de la Conquesta.

El presidente provincial del PP, Vicent Mompó, participó ayer en Gandia en un encuentro con alcaldes y representantes de la formación de toda la provincia de Valencia.

Tras la reunión, Mompó, acompañado por Víctor Soler, presidente del partido en Gandia, portavoz del grupo municipal popular y vicesecretario de comunicación provincial, y por Avelino Mascarell, coordinador comarcal del PP en la Safor, anunció para el próximo mes octubre los congresos locales en las tres principales ciudades de la comarca. Los colectivos de Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna conocerán antes de final de año a sus presidentes.

Aunque Mompó no quiso desgranar quién se presentará a ocupar los cargos, las pocas pistas que dio apuntan a que, si no hay ninguna sorpresa, Víctor Soler será reelegido en la capital comarcal. El asunto en Oliva no está tan avanzado y la gestora trabaja en la preparación del congreso y búsqueda de candidatos.

En el caso de Tavernes, parece claro que no será su actual portavoz, Eva Palomares, quien se presentará a presidir el partido, y todo apunta a una persona próxima a la concejala para ocupar el puesto.

El dirigente provincial, en conversación con los periodistas, separó la presidencia de los colectivos de la candidatura a la alcaldía, asegurando que «no necesariamente deben coincidir». Lo que sí que quedó claro es que las citas van a servir como pistoletazo de salida de la batalla electoral de cara a 2023. Mompó reconoció que «uno de los retos orgánicos internos a nivel comarcal es recuperar el máximo número de alcaldías posible». Para el presidente provincial, «los congresos son la base de todo, se realiza bien y entra un equipo nuevo con ganas de trabajar van a tener la base y la gente de cuando llegue el 2023 poder salir a convencer a la ciudadanía a renovar la confianza de la gente o liderar ese cambio necesario para sociedad».

El actual presidente del partido en Gandia, Víctor Soler, fue muy explícito en ese aspecto y dejó claro que su idea es que el congreso de otoño sea «un gran acto, abierto, en el que presentar el equipo y el proyecto del Partido Popular en a la sociedad gandiense», siempre y cuando la pandemia lo permita.

Mompó indicó que el PP basará su política en «buscar personas que la sociedad se identifique con ellas, que no mientan y estén a pie de calle e interactúen con los vecinos para solucionar los problemas».

Avelino Mascarell pasa a ser vicesecretario en el PP provincial

El alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, se ha erigido durante esta legislatura como uno de los valores en alza dentro del Partido Popular. No en vano ostenta la alcaldía del municipio más grande cuantos gobierna la formación tras lograr la mayoría absoluta en las elecciones del 2019.

Fruto de esos buenos resultados fue nombrado diputado provincial por la comarca de la Safor, cargo del que ha dimitido esta semana para dejar paso a su compañera, la alcaldesa del Ràfol de Salem, Carolina Mengual, como así lo había decidido el partido al inicio de la legislatura. Además, Mascarell fue aupado por Vicent Mompó como coordinador comarcal del PP en la Safor y ahora pasa a ocupar un cargo orgánico en la dirección provincial. En concreto, ha sido designado vicesecretario de organización y comparte ejecutiva con otro saforense, Víctor Soler, que es vicesecretario de Comunicación.

El presidente provincial, Vicent Mompó, señaló que ahora estudiará junto con Mascarell qué perfil escoge para sustituirle como coordinador comarcal, aunque tampoco descartó que siguiera en el puesto.