Vicky Foods ompli Benirredrà de música

En esta primera edició s’han superat totes les expectatives pel que fa al nombre de participants, amb 150 sol·licituds per a inscriure’s i cobrint tots els instruments i totes les places oferides, que estaven limitades a 100.

José Vicente Castell ha recalcat que per a la Fundació Vicky Foods «és un plaer contribuir al naixement d’una iniciativa que dóna protagonisme a grans professionals del món de la música i a un potent equip docent». Castell va afegir que «hem decidit impulsar el I Campus Musical Vicky Foods per a potenciar valors com la cultura de l’esforç, la vida saludable, la sostenibilitat i el coneixement, un campus musical que estem convençuts que es consolidarà en el futur».

Per la seua banda, l’alcaldessa de Benirredrà ha remarcat que «és un luxe per al nostre poble albergar un campus musical d’estes característiques i que una fundació tan prestigiosa com Vicky Foods ens haja triat per a dur endavant el projecte».

Elena Blanco també va donar la benvinguda a l’alumnat, afirmant que «afrontem moments de lluita i esforç per això, ara més que mai, hem de mantenir les nostres tradicions i la nostra cultura com a motiu d’esperança».

Per últim, Vicent Mengual ha agraït a la Fundació Vicky Foods i a l’Ajuntament de Benirredrà la seua ferma aposta per aquest campus musical, destacant «l’èxit de participació» de la primera convocatòria, on els resultats de tot allò que hagen aprés es podran veure en el concert previst per al pròxim divendres, a les 20.30 hores, en el passeig de les Palmeres. En el Campus es podrà conformar una orquestra amb 80 instruments de vent i percussió i vint de corda.

D’altra banda, el I Campus Musical Vicky Foods té una important vessant solidària, destinant íntegrament les quotes d’inscripció, és a dir, 4.000 euros, a l’ONG Acción por la Música, una entitat que forma part d’un moviment mundial d’acció social a través de la música, iniciat pel mestre José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional d’Orquestres i Cors Juvenils i Infantils de Veneçuela.