Gandia demana suavitzar el pagament del deute per a garantir inversions estratègiques

L’Ajuntament de Gandia seguirà endeutat durant almenys dos dècades, perquè encara són 265 milions d’euros els que l’erari públic té pendents d’aquells anys d’excessos en què es va gastar molt per damunt del que s’ingressava.

Afortunadament, des de 2015, el consistori va entrar en una senda d’acords amb el Ministeri d’Hisenda, que té intervinguts els comptes municipals, per a establir un full de ruta centrat en dos objectius. D’una banda, mantindre el ritme en la devolució del que es deu, i, d’una altra banda, garantir que l’Ajuntament dispose de diners per a continuar prestant els servicis essencials, cosa que no sempre es pot complir.

Eixe és el motiu pel qual l’alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, s’ha tornat a dirigir al Ministeri d’Hisenda per a sol·licitar una modificació de les condicions del pagament del deute que, es traduïx a pagar un poc menys en els pròxims anys, perquè, en cas contrari, es posen en risc inversions que són fonamentals, i fins i tot estratègiques, per a la ciutat de Gandia.

Prieto, acompanyat del regidor d’Economia i Hisenda, Salvador Gregori, va mantindre la setmana passada a Madrid una reunió amb la directora d’Estabilitat Pressupostària, Mónica Garcia, a la qual va demanar reduir la partida que Gandia ha de fer cada any per a complir amb els bancs. L’any que ve i els següents, el consistori ha de posar més de deu milions d’euros del seu pressupost, impossibilitant el finançament de determinats projectes que requerixen aportacions econòmiques municipals.

A preguntes d’este periòdic, Prieto va posar com a exemple que el pla d’ajust conveniat amb el Ministeri d’Hisenda impedix finançar el servici de transport públic urbà que la ciutat necessita amb urgència. I el mateix es podria dir d’inversions estratègiques, com els 14 milions d’euros que requerix la finalització del polígon de Sanxo Llop, una àrea fonamental per a impulsar la implantació d’indústries a la ciutat, la millora d’altres polígons industrials, la renovació de les envellides i deteriorades instal·lacions esportives, que també es reclama a crits, o l’aportació de diners per a cofinançar projectes finançats amb els fons europeus Next Generation.

El resultat de la reunió a Madrid és encoratjador. L’alcalde ha dit que la ciutat “ha complit escrupolosament les seues obligacions per a la devolució del deute fins al punt que el Ministeri d’Hisenda ens posa d’exemple de bon comportament econòmic enfront d’altres ajuntaments d’Espanya que també estan endeutats”.

Això, unit al fet que tots els indicadors econòmics continuen millorant, incloent-hi el període mitjà de pagament a proveïdors, fa que Prieto i el regidor Gregori siguen optimistes i confien que, una vegada més, Hisenda atendrà les seues demandes.

La idea plantejada consistix en una nova fórmula per a amortitzar el descomunal deute municipal, que permetria a Gandia disposar de més diners, sobretot en els pròxims anys. “Això suposaria tindre marge per a anar abordant reptes i continuar invertint a la ciutat, però volem que hi haja una solució estructural per a retornar el deute progressivament”, indica l’alcalde en referència a pagar menys cada any encara que siga durant més temps.

El que el Govern local considera apropiat és que esta ciutat pacte un pla definitiu. Retornar una quantitat, que podria estar a l’entorn dels 7 o 8 milions d’euros a l’any, encara que aniria variant progressivament en el temps, per a no comprometre eixes inversions estratègiques i servicis que l’Ajuntament vol garantir.

Suscríbete para seguir leyendo