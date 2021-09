La mitad de la Safor ya no tiene ningún contagio de covid

La comarca de la Safor está viviendo, actualmente, las dos caras de la pandemia del coronavirus. Por una parte, prácticamente ha dejado atrás la quinta ola que provocó miles de contagios durante los meses de julio, agosto y principios de septiembre. En la última actualización de los datos por parte de la Conselleria de Sanitat Universal ya se aprecia como la mitad de los municipios de la Safor han regresado a la situación de Nueva Normalidad, es decir, que no tienen casos activos de coronavirus en estos momentos.

Las localidades pintadas en verde en el mapa que ofrece el portal estadístico del Consell son Simat de la Valldigna, Barx, Guardamar de laSafor, l’Alqueria de la Comtessa, Almoines, el Real de Gandia, Palma de Gandia, Potries, Alfauir, Ròtova, Almiserà Llocnou de Sant Jeroni, Castellonet, Beniflà y Bellreguard. Al margen de estos municipios, hay otros seis que están cerca de dar el salto para situarse en la misma situación. En este caso se encuentra la capital comarcal, Gandia, que presenta una incidencia acumulada de 40 casos por cada 100.000 habitantes. También en riesgo bajo, es decir con la IA por debajo de 50, están Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Miramar, Piles y Villalonga. En riesgo medio, con una incidencia entre 50 y 100 casos están Benifairó de la Valldigna, Beniarjó, Rafelcofer, la Font d’en Carròs, Ador, Oliva y Palmera, mientras que en riesgo alto solo se encuentra Daimús. La única localidad que aún no se ha podido desprender de la situación extrema es Benirredrà, con 257 casos por cada 100.000 habitantes.

Riesgo medio en el departamento

Pese a que predominan los pueblos en situación de Nueva Normalidad, el departamento de salud de Gandia -engloba a los municipios de la Safor y diez de la Vall d’Albaida- no ha bajado del riesgo medio, aunque está cada vez más cerca y es posible que, de mantenerse la tendencia a la baja, a finales de esta semana se pinte del amarillo claro que indica el riesgo bajo. En estos momentos, la incidencia acumulada en el departamento es de 54,2 casos por cada 100.000 habitantes.

La notable mejoría del pandemia en la comarca de la Safor no quita que siga preocupando, sin embargo, la situación en el hospital Francesc de Borja de Gandia.

En estos momentos, según reportaba ayer el Centro de Salud Pública del área de Gandia, hay 12 personas ingresadas con Covid en el centro sanitario ubicado en el polígono Sanxo Llop, uno más que el día anterior. La cifra se puede considerar relativamente alta en un contexto de tendencia a la baja de contagios y donde hay gran parte de la población ya vacunada con la pauta completa. Pero lo más preocupante es que, de estos, la mitad, es decir, seis están en la UCI con un desarrollo más grave de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias insisten una y otra vez en la importancia de vacunarse. Por esto, esta semana, como ayer publicaba Levante-EMV, se ha abierto un nuevo proceso para inmunizar a población sin cita. Esta acción busca llegar al máximo de personas posibles para lograr la inmunización total a la espera de que se decida qué hacer con los niños y las niñas.

Los seis puntos de vacunación de la comarca están abiertos dos días de esta semana, uno por la mañana y otro por la tarde para acoger a aquellas personas que, o bien no acudieron cuando se les citó, o bien no recibieron el aviso por que Sanidad no disponía del contacto para poder enviarlo. En la primera remesa han acudido más de 1.100 personas.