El programa de beques a l’estudi de l’Ajuntament de Miramar compleix deu anys. En aquesta dècada, el Consistori ha concedit 1.600 beques als estudiants de Miramar, amb una inversió de més de 200.000 euros procedents de fons municipals.

Aquest programa, que s’inicià en 2011 arran de la crisi econòmica de 2008 per ajudar a les famílies del poble en les despeses educatives, s’ha convertit 10 anys després en una aposta fonamental de l’Ajuntament de Miramar.

Amb tot, aquest programa ha anat ampliant el seu ventall d’ajudes i les quanties econòmiques de cada nivell becat.

Inicialment l’import de les ajudes oscil·lava entre els 25 i 400 euros, mentre que ara es troben entre els 100 i 900 euros. En concret, l’any 2019 augmentaren les ajudes econòmiques quedant-se en 100 euros per a la matrícula de l’Escola Oficial d’Idiomes, 125 euros Educació Infantil, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà 175 euros, Cicles Formatius de Grau Superior 500 euros i 900 euros per als Universitaris. A més, en 2021 com a novetat, i per incentivar la formació de persones grans, es bonificarà en 120 euros la matrícula del curs d’accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys.

L’Ajuntament de Miramar ha obert esta setmana el termini de sol·licitud per a les ajudes del Programa Municipal de Beques a l’Estudi.

Estes ajudes estan destinades a l’adquisició de llibres de text, material escolar o informàtic, el cost de la matrícula, les despeses d’allotjament o el transport públic. Estes despeses cal que estiguen realitzades entre l’1 de juny de l’any de sol·licitud i el 31 de maig de l’any següent.

Es pot consultar tota la documentació al web municipal de l’Ajuntament de Miramar així com presentar la sol·licitud de a través de la Seu Electrònica o en les oficines municipals. El termini per a sol·licitar les beques finalitza el 31 de desembre de 2021.