EcoPressupostos ecoparticipatius ecoverds

Moltes coses han canviat des d’aquella primavera del 2015 on es va acordar deixar fora a Torró i la seua gent, de la nefasta gestió municipal de Gandia. Entre elles la posada en marxa dels Pressupostos Participatius. I ja van 4 edicions, que serien 5 si no haguérem tingut la pandèmia pel enmig. Doncs, sembla que cada vegada per més costats, el clam d’un model verd de tot; de ciutat, de transport, d’oci, de territori, de consum, de vida... és més intens i més visible. Era palès la importància de les propostes verdes en les tres edicions anteriors. Però no sabem ben bé si, per l’èxit del model de ciutat verda en la que s’ha convertit Gandia, pels efectes de la pandèmia i com les persones van descobrir espais nous i magnífics parcs a la seua vera, o ben bé per què, el més cert és que en aquesta quarta edició tot està embolicat de verd. Si analitzem els motius perquè això haja passat, doncs per a mi, hi ha de diversos. Hi ha propostes que repeteixen èxits d’anteriors edicions, amb l’esperança de guanyar per moda, supose. Hi ha propostes que són millores en alguns projectes municipals de la #GandiaVerda, de la Gandia de #totselscolorsdelverd, als quals es demanda més inversió o més dedicació, com ara el castell de Bairén, l’espai de fustes del Parc del País Valencià, les Sendes Urbanes, el nou espai del Parc de la Sèquia del Molí o el Pla d’Ombres. Hi ha propostes que semblen fruit de les passejades pandèmiques, d’aquells coronatours municipals. Hi ha molta bicicleta,suposequeresultat de les visites a València ciutat, on els carrils bici s’han demostrat com la gran solució a la bogeria de la mobilitat urbana. Hi ha propostes de criança verda, entenc que derivades d’aquella primera ediciódelspressupostos participatius, on el CEIP Roís de Corella, gràcies a la seua AMPA, va aconseguir un exitós espai de trobada familiar a l’entrada del seu col·le. I també hi ha algunes quevenen directamentde tot el que va generar aquell desgraciat incendi de Llutxent que va cremar part del nostre Paratge Natural Municipal del Parpalló- Borrell, propostes vinculades a inversions de prevenció d’incendis en els espais forestals del municipi. I hi ha propostes vinculades al model d’urbanisme verd i d’esponjament que des del 2015 han armat el model d’urbanisme tranquil i amable d’aquest govern (anella verda, pla d’ombres, actuacions de connexió verda...).

En total 32 propostes verdes d’un total de 47. Això és un 71% de les propostes. I crec que és, sense cap mena de dubte, un missatge claríssim al govern i als polítics en general. És clar que qui parla és una part de la societat, si és vol dir, petita, però sense cap dubte la més dinàmica, la més implicada i la que més es preocupa per la seua ciutat. Per tant, molt a tenir en compte pels gestors municipals. Però també envia un clar missatge a l’oposició, que totalment desorientada, viu entre les acaballes del segle XIX i les mitjanes del segle XX. Segurament cap de les propostes presentades han entrat mai, ni entrarien en cap dels programes, ni electorals ni per descomptat de govern, de cap dels dos partits de la oposició. I això els hauria fer pensar si el seu model de ciutat és vàlid en el segle XXI o prefereixen seguir ancorats al model urbanístic de la Gandia de 1960. Segurament la resposta de l’oposició serà que ha estat tot manipulat i cuinat per una banda de peluts comunistes i que quan ells arriben al govern, s’acabarà tanta tonteria participativa. Però tot açò envia també diversos i clars missatges als partits de govern. Per una banda, un contundent missatge de que la partida econòmica és molt escassa. La primera edició van ser 200.000 euros i cinc anys després estem en 300.000 euros, sense pujada, a més a més, entre la tercera i la quarta edició. Hem d’augmentar molt més la partida. Són massa projectes els que es queden fora i poca probabilitat que una proposta arribe al final del llarg procés. Per tant, calen més diners per a repartir i així més projectes per a executar. Més de 300 propostes s’han presentat en aquesta IV edició i tan sols 5 o 6 seran elegides. És cert que tot això ha servit també per donar idees als polítics i alguns dels projectes s’executen de forma directa des del pressupost municipal, però cal enviar un missatge de major probabilitat. I el segon missatge més contundent encara; la ciutadania, al menys la més preocupada i responsable, vol un model de territori verd, ètic i coherent i dona suport a aquest tipus d’iniciatives municipals. I això alhora és un missatge contra glampings, càmpings, camps de golf, cotxes, carreteres i autovies, i PAI’s i urbanitzacions. Directament de les propostes s’extrau regeneració urbana, esponjament, parcs i jardins, mobilitat sostenible, espais naturals, esport, criança i anella verda. Qui no vol escoltar-lo és perquè no vol escoltar-lo. El regidor Nahuel González i el seu equip tècnic poden estar orgulloses d’aquest projecte participatiu i innovador que s’està demostrant un èxit. Gràcies company. A fer-lo créixer més encara.