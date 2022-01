La Universitat Popular de Gandia resistix a la pandèmia

La Universitat Popular de Gandia (UPG) obri del 17 al 27 de gener el termini d’inscripcions per a l’últim quadrimestre del curs 2021-2022. El dia 28 es realitzarà el sorteig per conéixer les persones que, finalment, seran inscrites. Poden matricular-se de manera presencial a les mateixes oficines de la UPG o a través de la web upg.gandia.org. Actualment, hi ha 500 persones matriculades i s’ofereixen 500 places més.

Així ho van confirmar el regidor, Nahuel González, i el director de la Universitat, Lluís Romero, en una compareixença pública davant la seu de la UPG, en la plaça de Loreto.

Romero va voler destacar la resilència de la Universitat Popular durant el temps de pandèmia: «només vam tancar física o presencialment en el confinament, però amb tot i això van donar les classes on line. La UPG no ha parat ni davant el covid i no ha tingut cap cas de contagi en estos quasi dos anys».

El regidor va incidir en que «la nostra Universitat Popular és una ferramenta pedagògica per a la ciutat, que necessita salut emocional, cursos, tallers, aprenentatge i cultura per a millorar la seua vida».

Es van presenciar uns 30 cursos, tallers i visites que mantenen l’estructura dels últims anys. Com a novetat, enguany hi ha una nova línia de visites que recordaran de manera oral la història de diferents espais de Gandia. I, a banda dels cursos de ceràmica, treballs manuals i patchwork, se sumarà un curs de macramé i cuina, on es recuperaran belles tradicions com la coqueria i la panaderia tradicional.

Una altra de les novetats és el nou curs que es durà a terme en el Grau de Gandia de gestió telemàtica i de telefonia mòbil perquè no es produïsca eixa bretxa en la gent, sobretot en la més gran. González va valorar positivament el curs.

Per últim, el regidor de Cultura i de la Universitat Popular de Gandia va afirmar que «la demanda és molt gran i demostra l’èxit de la universitat i també que hem de tindre com a objectiu créixer més respecte al que fa a infraestructures per poder atendre més demanda social, si cap».