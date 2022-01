Oliva dona suport al cultiu d’arròs ecològic a la zona del marjal

El departament d’Agricultura de l’Ajuntament d’Oliva, que encapçala Miquel Domènech està realitzant un pla estratègic d’agricultura, en el qual un dels punts claus és potenciar i dinamitzar els diferents sectors agrícoles amb diverses línies i accions. En aquest apartat s’ha volgut apostar pel sector arrosser, un sector productiu en potencia i amb garanties de futur.

Miquel Doménech, junt amb Vicent Faro, president del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), Hector Carrió, redactor del Pla Estratègic d’Agricultura d’Oliva, i Vicent Dominguis, gerent de Pego Natura, han visitat la finca Rincón del Rosario, en la marjal Pego-Oliva, on Francisco Ruiz de la Torre, gerent, els ha traslladat tot l’esforç i treball que fan i els ha ensenyat les instal·lacions.

La finca Rincón del Rosario té més de 2.000 fanecades, on fonamentalment han substituït el cultiu de cítrics per arròs per continuar amb l’harmonia entre cultius i aus. Actualment s’està cultivant diverses varietats d’arròs ecològic, apostant així per la sostenibilitat, la cura amb el medi ambient i potenciant la biodiversitat del paratge natural.

«Amb aquesta visita i amb la cordialitat i amabilitat de Francisco, hem pogut comprovar de primera mà com treballen la terra i com l’esforç i la tasca diària per continuar endavant amb una tradició de moltes generacions, està donant grans fruits. És una gran tasca que hem de recolzar i continuar treballant i potenciar perquè siga valorat i recompensat en un futur», ha assegurat Miquel Doménech.

En la zona d’Oliva, dins de la mateixa finca, s’estan cultivant 76,55 hectàrees (equivalent a 916 fanecades) d’arròs en la varietat bomba o bombó, sent l’única producció arrossera d’aquestes dimensions en el territori municipal i una finca totalment ecològica.

El regidor d’Agricultura ha destacat que «s’està definint el camí per aconseguir una agricultura sostenible i de futur en el nostre municipi. Sabem que és un camí dur i difícil però hem de continuar treballant pel benefici de la nostra agricultura i els nostres agricultors i agricultores».