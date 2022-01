«Memòria», de Borja Abargues, a la Coll Alas de Gandia

exposició. L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto i el regidor delegat de Cultura, Nahuel Gonzalez, entre moltes altres persones, van assistir a la inauguració, a la Sala Coll Alas, de l’exposició titulada «Memòria» del fotoperiodista Borja Abargues. La mostra recull 61 instantànies de sis projectes realitzats per Abargues durant els darrers quatre anys a diferents parts del món com el Líban, Palestina, Fukushima o Ghana, a més de les conseqüències de la pandèmia o de malalties com l’alzhèimer. En paraules de l’autor, «Memòria» pretén captar els moments de persones que viuen soles, el drama dels refugiats o la situació que es viu països que han estat oblidats per la premsa i la resta del món. La mostra podrà ser visitada fins al pròxim 27 de febrer. Després de les paraules de presentació, el mateix autor va ser l’encarregat de comentar algunes de les obres exposades. Sobre l’exposició, l’alcalde de Gandia ha indicat que conté escenes que «commouen i que conviden a la reflexió sobre la necessitat i l’obligació que tenim de mantindre viva la memòria dels qui patixen, dels grans oblidats, dels silenciats. Només així els podem tornar de l’ombra a la llum». La primera autoritat local va felicitar l’autor «pel seu magnífic treball» i va convidar a la ciutadania a contemplar les imatges d’aquesta exposició. Representants de la Creu Roja, entitat amb la que Abargues ha col·laborat, també van assistir a la inauguració. A la imatge, Prieto, Abargues i González, durant la inauguració de la mostra.