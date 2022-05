L’Alqueria de la Comtessa celebra hui, després de tres anys, «les Quintaes». La programació comença a les 9 hores amb una cercavila, esmorzar, després un dinar i una discomòbil. L’esdeveniment, organitzat per «València no duerme» i les comissions de festes del poble, espera recaptar diners per a les festes de Moros i Cristians. S’espera que participen un total de 420 persones apuntades a les quintes que van des de l’any 1936, fins al 2003.