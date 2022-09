L’Ajuntament d’Almoines impulsa la creació d’una comunitat energètica

L’Ajuntament d’Almoines està impulsant la creació d’una comunitat energètica en la localitat, amb dos instal·lacions fotovoltaiques en edificis municipals que contribuiran a reduir la despesa en electricitat, milloraran l’eficiència energètica i abaixarà la petjada de carboni que està accelerant el canvi climàtic.

Este projecte ha rebut dos subvencions de l’IVACE que cofinanciaran les dos noves instal·lacions fotovoltaiques ubicades en la Llar Juvenil i el CEIP El Castell. El cost total del projecte és de 68.582 euros, dels quals l’Ajuntament aportarà 24.003 euros.

Per a activar i informar la ciutadania sobre les comunitats energètiques l’Ajuntament ha programat tres tallers que impartirà l’equip de dinamitzadors de Sapiens Energía.

En primer lloc, hi haurà un Taller de presentació que es farà dimarts 6 de setembre a les 19 hores en el Local Polivalent. En esta sessió s’explicarà què és una comunitat energètica, com funciona o per què l’autoconsum abaratix la factura de la llum, i també es resoldran tots els dubtes de les persones assistents.

Tres setmanes després, el 20 de setembre, tindrà lloc la Jornada de creació de la comunitat energètica. Será en el Saló de Plens de l’Ajuntament. Es parlarà de les característiques de les comunitats energètiques, alternatives per a la seua constitució, organització i les diferents formes de participació.

L’ajuntament, quasi autosuficient

A més, i per aclarar dubtes, el 10 d’octubre a les 19 hores al saló de plens de l’Ajuntament tindrà lloc un Fòrum ciutadà. Esta última sessió resumirà les conclusions sobre la creació i disseny de la comunitat energètica i es podran presentar les candidatures per a formar part de l’òrgan de representació de la comunitat energètica.

L’alcalde d’Almoines, Joan Cardona, ha destacat «el treball que està fent-se des de l’ajuntament els últims dos anys per a mentalitzar a la ciutadania de la importància d’apostar per l’estalvi i l’eficiència energètica i també per a donar exemple des del Govern local. Per això la casa consistorial ja té instal·lades plaques fotovoltaiques en la coberta que han fet que este edifici municipal siga un 80% autosuficient i un estalvi d’aproximadament el 60% de la factura de la llum». Amb esta iniciativa també s’ha abastit d’electricitat a altres edificis municipals i s’ha aconseguit donar també per al consum de veïns i veïnes.

L’impuls a la comunitat energètica és una iniciativa més de l’Ajuntament d’Almoines en la seua aposta per l’eficiència energètica i l’ús d’energies netes de proximitat, com la de canviar prop del 90% de l’enllumenat públic del municipi per leds.

Sapiens Energía, empresa de referència en la creació de comunitats energètiques, acompanyarà i assessorarà al llarg de tot el procés tant a l’Ajuntament com a la ciutadania per tal que el projecte siga una realitat ens els propers mesos.