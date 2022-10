El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomendado a la Mancomunitat de La Safor «iniciar los trámites oportunos para depurar las responsabilidades» que pudieran derivarse al haber facilitado desde esa administración información errónea a una interesada en un proceso selectivo, «causándole un grave perjuicio». El defensor insta a «resarcir los daños producidos (…) por el anormal funcionamiento de la administración».

Esta es la respuesta del defensor del pueblo valenciano a la queja que presentó, a finales de julio, una ciudadana que registró, por sede electrónica, dos reclamaciones ante la citada mancomunidad por no haberla dejado incorporarse como “agente de igualdad” tras haber aprobado una oposición y cumplir con los requisitos solicitados. Cuando acudió al defensor, la administración no había respondido a ninguna de ellas.

Tras solicitarle información al respecto, la Mancomunitat de Municipios de La Safor informó al Síndic que no había contestado antes a la ciudadana porque, debido a un error informático en el registro, no había tenido conocimiento de sus solicitudes. Asimismo, la administración aseguraba desconocer el motivo por el cual se le comunicó a la interesada que no cumplía con los requisitos para el puesto, a lo que añadía que la coordinadora de ese servicio «ya no es personal de esta Mancomunitat». Finalmente, le ofrecía la posibilidad de incorporarse como agente de igualdad en esa entidad, una oferta que la afectada aceptó.

No obstante, a pesar de que se había solucionado el recurso presentado por la ciudadana, el Síndic ha requerido a la Mancomunitat que depure responsabilidades por lo ocurrido y que revise el sistema informático de registro para descartar que haya otras solicitudes pendientes de tramitar.