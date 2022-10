L'Orquestra Filarmonía Ibérica protagonitza a les 20 hores de este divendres, 21 d'octubre, a la Casa de la Cultura de Gandia el concert que inaugura la temporada de l'Associació Pro Música. La orquestra interpretarà peces de Mozart, Mendelssohn o Schubert, entre d'altres. Esta formació és un referent de qualitat en la nova generació d'orquestres europees. El seu director, Melani Mestre, està considerat un dels músics virtuosos de l'èlit mundial. El concert no és d'entrada gratuïta pel que els no socis de Pro Música tindran que pagar 10 euros.

En clau literària, aquest divendres, 21 d'octubre, a les 19.30 hores, hi ha una activitat programada a la capital de la Safor. I es que estarà a la llibreria Ambra de Gandia l'escriptor Josep Colomer (Benitatxell, 1957) per mantindre una conversa amb Mercè Lloret al voltant dels seus llibres "Les espines del peix" (Premi Octubre Andròmina de narrativa 2019) i "Històries de lluna vella", ambdós editats perm l'editorial Edicions 3i4. La direcció d'Ambra Llibres anima als seus clients a acudir a l'acte.

La Germandat del Sant Sepulcre de Gandia ha programat per a hui divendres, 21 d'octubre, la primera conferència del cicle "El Sepulcre, 150 anys d'història de Gandia" amb motiu del 150 aniversari de la seua fundació canònica. La xerrada serà impartida per José Torres Martínez a les 20.30 hores a Foment de Gandia. A la fi de l'acte es servirà un vi d'honor als assistents. La Germandad del Sant Sepulcre de Gandia està presidida per Ernest Mesalles Frau, qui estarà present acompanyat de la seua junta directiva.

En exposicions, també hui divendres, 21 d'octubre, s'inaugura a la sala B de la Casa de la Cultura de Gandia una mostra anomenada "Marcos Ana, hacia mis libres años", que conmemora el llegat vital del poeta Marcos Ana (Salamanca-1920/Madrid-2016). La mostra recull els esdeveniments històrics que el van portar a la presó i a militar al Partit Comuniste per combatre el feixisme. També mostra la seua vessant d'escriptor compromés amb la llibertat. Organitza: Sindicat Intercomarcal de Pensionistes de la Ribera-La Safor de CCOO PV en col.laboració amb l’Associació Marcos Ana de Madrid i l’Ajuntament de Gandia.

Per una altra banda, l'Auditori de la Casa de Cultura Alcalde José Blay Espí del Real de Gandia acull a partir d'aquest divendres 21 d'octubre i dins de la programació cultural, la V edició de la Mostra de Teatre “Dimas Cucart” que es prolongarà fins al 18 de novembre. Comptarà amb quatre actuacions de quatre companyies diferents en valencià. A les 20.30 hores de hui pujaran a l'escenari els membres de l'Associació Amics del Teatre per interpretar l'obra “Tots els dies”. El preu de l´entrada és de 4€ i la recaptació anirà a benefici de la parròquia de la localitat.

Per últim, Gandia acull el cicle de concerts 'A la banda de la música' fins a mitjans de desembre. Este dissabte a les 12 hores està previst la segona actuació, este cas a càrrec de la banda del Centre Musical Beniopa. Tots els espectacles seran gratuïts i començaran amb un passacarrer a les 11:30 hores pel Centre Històric i un concert a les 12 hores a la plaça de l’Escola Pia. El cicle té també l’objectiu de vertebrar culturalment la ciutat i recuperar l’antiga tradició que hi havia a la plaça Rei Jaume I, on cada dissabte hi actuava la banda de música local.