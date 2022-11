Lleva media vida de dirigente deportivo como presidente y miembro de las directivas del Gandia Billar Club y del Natació i Esports Gandia. Javier Muñoz Bataller es Perito Mercantil por la Universidad de Murcia y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universitat de València. Desde 1989 trabaja en el entorno agrario cooperativo y en la actualidad es presidente de la Cooperativa Agrícola San Miguel-Bellreguard.

¿Cómo empezó su dedicación al deporte?

Con la constitución del Gandia Billar Club en 1991. El punto de inflexión fue en año 1995 cuando el club asciende a liga nacional y necesita una gestión más profesional. En los 24 años que ha estado el club en la élite nacional he sido tesorero, secretario y presidente, cargo que tuve que dejar cuando f ui elegido presidente de la Federación. Ahora soy secretario-tesorero.

¿Y en la Federación de Billar, cuál es su trayectoria?

En el año 2014 entro como vicepresidente 1º y de presidente a partir de noviembre de 2015. En 2018 soy reelegido hasta la asamblea del pasado sábado, que me vuelve a elegir hasta el 2026.

Entre tanto, también ha sido presidente del Natació i Esports Gandia...

Fue con el comienzo de mis hijos en el NiE, en septiembre 2005. Con la dimisión del presidente, me brindé a preparar y tutelar el proceso electoral y la normalización contable de las cuentas anuales del club. Eso me llevo a ser candidato a presidente, en junio del 2006, y 2010, ambos como candidato único, Así que fui presidente durante 8 años interrumpidos de junio del 2006 a junio el 2014. Aunque he estado vinculado en la administración del NiE, un total de 14 años (incluyendo los 8 de la presidencia).

Con este currículum, se supone que el billar y la natación son sus deportes preferidos...

Sin duda, los dos deportes han supuesto y suponen una gran parte de mi vida. ¡Quien me lo hubiera dicho!. Mis hijos aun siguen nadando, después de casi 20 años, aunque, claro, a otro nivel. Mi mujer, Encarna, y yo nunca dejamos de asistir a sus competiciones. El billar forma parte de mi vida, pues lo practico desde los 12 años y aun sigo con ello. Como yo digo siempre …tengo el corazón partío.

¿De qué se siente orgulloso o qué destacaría de su paso por estas tres entidades?

Hay muchos momentos, pero lo mejor, para mi y mi mujer es que nuestros hijos sean nadadores y que lo sean del NiE Gandia. La más pura y dura cultura del esfuerzo, rodeada de gente que aprecias … que amas. Eso, es para toda la vida. Como presidente del NiE me siento especialmente satisfecho con la creación de los Trofeos Pitet (2008), Volta a l’Escullera Trofeu Pitet (2013) y Travesia de Reyes Juan Gerardo Koninckx (2013) y Nadant des de 1931 75 anys (2006). Ahí quedan para la historia de la natación gandiense. Como presidente del Gandia BC, hay muchos éxitos, pero me quedo con el palmarés conseguido en 7 años de presidencia 2008-2015: campeones de la división de honor nacional, años 2010 y 2012, subcampeones en el 2008, terceros en 2009 y 2011 y disputar la Copa de Europa de clubs 4 veces. En la federación, una de mis satisfacciones es ser la única nacional que funciona de forma telemática (implantada desde 2016). No hay sede administrativa y las actas de las ligas de equipos se pasan de forma telemática inmediata, así como toda la administración deportiva.

¿Cuál diría que es la salud deportiva y económica del Gandia BC, NiE y la Federación?

A nivel deportivo, el Gandia BC tiene un prestigio nacional importante, que se ha ganado por sus instalaciones, organizaciones de campeonatos y por su equipo de elite. A nivel económico, cumple año tras año su presupuesto con esfuerzo (como todos los clubs). La Federación de Billar es una de las más potentes, a nivel deportivo y económico, unido al plantel de jugadores jóvenes con los que cuenta. En ambas facetas, la situación es muy buena. Ahora no estoy en la gestión del NiE, aunque sigo siendo socio. Los problemas del NiE eran la falta de continuidad en las incorporaciones de deportistas desde la base. A nivel económico, me consta que se hacen bien las cosas y no creo que haya problemas.

¿Qué le falta hacer como dirigente deportivo?.

Un proyecto que está en proceso es Billar en la escuela. Aunque ya está en marcha en clubs como el Gandia BC, en el colegio Cervantes, me gustaría verlo consolidado, al menos, en los grandes clubs de billar valenciano. Respecto del NiE, me gustaría que por fin se pudiera construir una piscina olímpica cubierta porque la natación gandiense y la ciudad se la merecen.