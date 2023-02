El president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), Salvador Gomar, ha anunciat que la Real Federació Espanyola de Futbol canviarà la gespa artificial i arreglarà la grada afectada per aluminosis del camp de futbol El Morer d'Oliva durant la temporada 2023-2024.

El passat dilluns, l'alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, i la regidora d'Esports, Yolanda Navarro es reunien amb el director general d'Esports de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, i el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, per a intentar donar una solució a l'estat de deteriorament del camp de futbol El Morer. Fruit d’aquesta reunió, el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, ha anunciat una inversió molt important en el Camp del Morer, que cal destacar que és propietat de la Real Federació Espanyola de Futbol.

En la reunió es van explicar les condicions en les que s'hi trobava el Camp del Morer i la necessitat de dur a terme una actuació urgent sobre el camp en el qual juga la UD Oliva i els seus quasi 400 jugadors de les categories inferiors. L’alcaldessa d’Oliva i la regidora d’Esports demanaren que es tingués en consideració a aquest club centenari, que tants grans esportistes i aficionats ha aportat al futbol valencià.

També es va buscar la millor solució per a poder arreglar tant la gespa artificial com el sector més antic de les graderies de tribuna que pateixen aluminosis. Aquest reemplaçament serà sufragat per la Reial Federació Espanyola de Futbol.

El president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana va confirmar que les instal·lacions del Camp del Morer no estan en venda i per tant l’Ajuntament d’Oliva no pot adquirir-es.

La regidora d’Esports, Yolanda Navarro ha afirmat que durant els últims anys s’hi han mantes diverses reunions amb la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per tal de solucionar aquestes qüestions i gràcies a la predisposició de la Federació i de l’Ajuntament s’ha aconseguit que el canvi de gespa i el reemplaçament de la grada siga una realitat.

Per la seua banda, l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, ha agraït a la Direcció General d’Esports, encapçalada per Josep Miquel Moya la seua intermediació i col·laboració en aquest assumpte, així com, a la UD Oliva pel seu treball incansable per fomentar l’esport i la seua pràctica.

La UD Oliva, per la seua banda, ha emés un comunicat en el que es congratula de la bona noticia i mostra el seu agraïment al president de la Federació. El club també li dona les gràcies als socis, abonats, pares, mares, jugadors i entrenadors per recolçar al club i col·laborar per a que el problema del Camp del Morer es solucionara.