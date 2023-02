Vint-i-sis comerços oferiran este cap de setmana del 25 i 26 de febrer a totes les persones que visiten Oliva i el Centre Polivalent productes d’actualitat i de màxima qualitat amb grans descomptes. L’horari de la Fira de les Super Rebaixes, que aquest any celebra la dotzena edició, serà de 10:00 h a 14:30 h i de 16:00 h a 20:00 h els dissabtes i el diumenge 24 i 25 de febrer.

Es podrà trobar una variada gamma de productes: moda per a dona, home, joves, xicalla i nadons, llenceria, roba i equipament esportiu, calçat, motor, productes naturals, productes de perruqueria, regals, joguets, mobles i decoració, impremta, etc.

Els comerços que estaran presents en aquesta XII edició de la Fira de les Súper Rebaixes són: Intima, Mavi Robes, Cantera de empresas, Rosa Dona Boutique, Tannac Moda, Rafael Moda, Inma Savall, Medes Sport, Nadons Shop, Gauss, Atmosfera Sport, Mira_m Mayoral, Coqueta, Productos de peluquería G&S, La ventanita de mis niños, ArtsEventsGallery, Arpe Óptica, Caché, Món Menut, Gregori Motors, Atypical, Candela, La Vila Mobles, La Impremta Colomar, Punt natural y Mavi joguets.

Seguint la tradició de les anteriors edicions, la Fira de les Super Rebaixes del Centre Polivalent es realitzarà la venta de €ur-ACCOs. Les i els clients interessats podran obtindre un descompte de 10 euros pagant-ne 20 i els €ur-ACCOs podran gastar-se en qualsevol comerç de la fira durant el cap de setmana.

Com a novetat, el Centre Polivalent acollirà una diversitat d’activitats per a tots els públics: atraccions infantils, tallers d´art, un concurs de Lego per a tota la família, torneig de Fortnite i Taller de Lego de Harry Potter.

Tallers amb la col·laboració de Cantera de Empresas

• Dissabte 25 de febrer - 17:30h a 19:30h - Torneig de nous talents de Fortnite, amb premis en "paVos" per als finalistes.

• Diumenge 26 de febrer - 11:30h a 12:30h - Concurs de construcció amb Lego per parelles pare-mare / fill-filla amb premis de "polybags" de Lego per als guanyadors.

• Diumenge de 17:00h a 19:00h es farà un taller de Lego de la reconstrucció del castell de "Harry Potter" després de la seua destrucció en el final de l'última pel·lícula.

Les persones interesades en participar dels tallers organitzats per Cantera de Empresas s’han d’inscriure en el següent enllaç: https://canteradeempresas.com/inscripciones-feria-comercio-oliva/

Tallers amb la col·laboració de ArtsEventsGallery

• Dissabte 25 de febrer: 11:00h a 13:00h - Taller d'aquarel·la per a xiquets.

• Dissabte 25 de febrer: 17:00h a 19:00h - Taller de dibuix (temàtica màscara)

Les persones interessades a participar en els tallers d’ArtsEventsGallery s’han d’inscriure en el següent enllaç: https://forms.gle/9rbnYS3hLFmq8Kkx9

Fanny Sanchis, presidenta d´ACCO ha volgut dirigir unes paraules a tota a ciutadania d’Oliva: «Anime als nostres veïns i veïnes a acostar-se a la Fira i aprofitar les rebaixes. Trobaran productes molt rebaixats de gran qualitat a més d'una gran oferta d'oci per a tota la família. I també vull recordar l'oportunitat d'obtenir més descompte adquirint les €ur-ACCOs que es posaran en venda durant la fira».

L’alcaldessa d’Oliva i regidora de Comerç, Mercats i Consum, Yolanda Balaguer, s’ha volgut sumar a la invitació de Fanny i afegeix que «dotze edicions de Super Rebaixes no serien possible sense la implicació de tot el teixit comercial d’Oliva, la tasca d’ACCO i la participació i interés de tot el poble d’Oliva que vetla perquè el comerç local i de proximitat continue prosperant a la nostra ciutat». «Des de l’Ajuntament d’Oliva i des del departament de Comerç que dirigisc sempre estarem de costat del xicotet i mitjà comerç, al costat de les persones autònomes que amb esforç i molt de sacrifici porten endavant un negoci que, a més a més, ens ofereix un producte de qualitat» ha conclòs Balaguer.