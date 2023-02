La regidora de l’IMAB a Gandia, Liduvina Gil, i de Cultura, Nahuel González, acompanyats del president de Saforíssims Societat Literària, Josep Lluís Roig, presentaren en roda de premsa la programació del 3 de March, una setmana dedicada a la poesia en commemoració de la data de la mort del poeta gandià Ausiàs March, el 3 de març de 1459. "Ausiàs March, a banda d’un bran poeta, va ser el poeta més important del segle XV a Europa i pensàvem que calia tindre el gran reconeixement que es mereix, també a la seua ciutat i comarca”, va dir Roig, qui va agrair la col·laboració de l’ajuntament i va destacar el treball de coordinació de les activitats realitzat pel poeta Joan Deusa.

Entre els actes més destacats està la gravació d’un tema inspirat en la seua obra per part del grup Marala. Així, de fa un parell d’anys, un grup d’escriptors de Saforíssims, format per Joan Deusa, Maria Josep Escrivà, Ferran Garcia-Oliver, Isabel Canet i Josep Piera, van proposar a un grup de música actual perquè creara una cançó dedicada al poeta, basada en els seus versos, amb la promoció de l’Ajuntament de Gandia.

Per ara el resultat d’esta proposta han sigut dos temes, composats per dues agrupacions musicals tan importants com són El Diluvi (2021), amb la cançó “Tot amor falla”, i Prozak Soup (2022) amb “La vida impossible”. Enguany s’ha convidat a participar en el projecte al grup Marala, format per la catalana Selma Bruna, la valenciana Sandra Monfort i la mallorquina Clara Fiol, "una recent agrupació que està conquerint tots els premis i escenaris d’arreu del país”, va explicar González.

A més, s’obrirà una nova exposició fotogràfica dedicada a March coordinada pel fotògraf Pere Huerta, es comptarà amb la presència de Robert Archer i Tono Fornes que presentaran el seu llibre “Veles i vents”, acompanyats per l’editor Vicent Baydal i Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació; i la conferència “Ausiàs March i Vicent Andrés Estellés: Una ciutat anomenada desig”, a càrrec de Jordi Oviedo. També s’implicarà el comerç de la ciutat, que lluirà estos dies als aparadors versos de March, els quals també es poden veure a l’interior l’edifici de l’ajuntament.

D’altra banda visitaran la ciutat nou joves poetes d’entre 18 i 30 anys, finalistes del premi Salvador Iborra, convocat per l’Associació d’Escriptors i Escriptores en Llengua Catalana, els quals realitzaran un recital d’electrovers al Teatre Serrano conjuntament amb el grup Jansky, de música electrònica. A més, el mateix dia es presentarà a la Biblioteca Central el llibre de Jeroni Mas, guanyador del premi Salvador Iborra.

Per a concloure Saforíssims ha organitzat una activitat molt especial a l’aire lliure, la Ruta Literària Camí de Cotalba. Es tracta d’una ruta poètica que eixirà des de l’ermita de Marxuquera fins al monestir de Sant Jeroni de Cotalba, on es va descobrir la cripta que contenia les restes de tots els membres de la família March. Es tracta d’un itinerari a peu on tothom podrà gaudir de paisatge i literatura.

Programació del 3 de March a Gandia

Dijous, 2 de març

18:30 h. Sala Coll Alas. Inauguració de l’exposició fotogràfica “El cant espiritual”. Autors: Vicent Burguera, Marta Ortell, María José, Pablo, Óscar Camarena, Manu Ruizarte, Cristina Jordá, Dani Sánchez, Voro Vitoria, Pere Huerta. / 19:30 h. Palau Ducal. Presentació del llibre “Veles i vents: El món de la mar en Ausiàs March”, amb la presència de Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació, els autors Robert Archer i Tono Fornes i Vicent Baydal, editor de Llibres de la Drassana.

Divendres, 3 de març

19:30 h. Casa de la Cultura. Estrena de la nova cançó del 3 de March 2023, creada pel grup Marala dedicada a Ausiàs March. Conferència de Jordi Oviedo: “Ausiàs March i Vicent Andrés Estellés: Una ciutat anomenada desig”, conferència de Jordi Oviedo.

Dissabte, 4 de març

11 hores. Carrer Major, 38. Lectura oberta de poemes d’Ausiàs March. /12 h. Biblioteca Central. Presentació del poemari “Castigar la fera”, V Premi Salvador Iborra 2022 amb l’autor Jeroni Mas Fiol i Teresa Pascual presidenta de l’AELC del País Valencià. / 19 hores. Teatre Serrano. Vesprada de poesia. Projecció del videoclip de la cançó del 3 de March. Recital de joves poetes amb música electrònica de Jansky.

Diumenge, 5 de març

Ruta Literària Camí de Cotalba. Eixida a les 11:30 h des de l’ermita de Marxuquera fins al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba, on es conserva la cripta de la família dels March. Imprescindible confirmar l’assistència, (nom i DNI) a saforissims@gmail.com. Caldrà portar aigua i bon calçat. Duració de la ruta i visita: 2-3 hores.