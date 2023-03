Més de 25 persones han participat en la Corganitzat pel Departament de Salut de Gandia amb el recolzament de la regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Miramar. En la primera eixida han estat l’alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, la regidora de Sanitat de l'Ajuntament de Miramar, Natalia Vila, i a més, les responsables del departament d’infermeria de l’Hospital Francesc de Borja de Gandia, Cristina Altur, directora d’Infermería d’Atenció Primaria del Departament de Salut de Gandia i Ana Mª Ocaña, enfermera comunitaria.

Les eixides, que es realitzaran els dilluns i els dijous de 9.30 a 10.30 hores des del centre de salut de Miramar, compten amb monitors esportius i amb les professionals d’infermeria del consultori mèdic, encarregades de guiar les caminades.

Cada dia es posaran en marxa diferents itineraris dins del terme municipal, i a més, les caminades es compaginaran amb altres activitats que beneficien la salut, tant des de la práctica de l’activitat física com de les relacions socials entre els veïns i veïnes de la localitat.

Les persones interessades poden inscriure’s en el consultori mèdic. Miramar posa en marxa així l’estratègia de promoció de la salut en l’entorn comunitari i sota el paraigua "La Safor et cuida".

Natalia Vila, regidora de Sanitat de l’Ajuntament de Miramar: "la salut comunitària dels nostres veïns i veïnes, i en concret de la gent gran, ens preocupa, per aquesta raó és molt important posar en marxa iniciatives, no sols per al foment de l’exercici físic, sinó també per a prevenir situacions de solitud i promocionar el contacte entre les persones".