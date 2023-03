La ciutat d’Oliva continua treballant per millorar les condicions d’aparcament en la zona de la plaça Rectora Mavi Mestre Escrivà i de tota la barriada. Davant la seriosa problemàtica de places d'aparcament per a vehicles, la regidoria de Patrimoni que encapçala la vicealcaldessa, Ana Morell, ha gestionat un nou espai públic per donar solució a la demanda existent i tractar de mitigar aquesta manca.

Segons els informes tècnics de l’arquitecte municipal d’Oliva, la parcel·la on va ubicar-se el nou aparcament és de titularitat privada i està cedida a l'Ajuntament d'Oliva mitjançant un acord de lloguer. Actualment presenta un paviment sense acabar de terres compactades, i aquesta serà la primera actuació que ja s’està realitzant des d’aquest dilluns 27 de març. Les obres a executar són el moviment de terres, neteja, transport i anivellament, per tal d’aconseguir el farciment i compactat de tota la seua superfície. Una vegada s’anivelle la seua superficie es procedirà a la construcció de solera de formigó armat, prèvia demolició de la vorera existent per a procedir després a la seua substitució per una vorera accessible i facilitar l'accés a la gent amb mobilitat reduïda en consonància amb totes les accions que s’està treballant des de l’Ajuntament d’Oliva en la present legislatura en les àrees de Planejament Urbanístic, Salut Públics i Parcs i Jardins. L’edil ha manifestat la seua satisfacció per "poder continuar amb el treball de donar solucions a la mancança de places d’aparcament amb aquest nou espai públic. Amb aquest, serà el segon aparcament públic què habilitem en la zona, després del que obrirem en el Carrer Alcalde Francisco Llorca, amb 14 places d’aparcament que sumandes a les 12 del que s’està executant, oferirem un total de 26 places en aquest barri. És una necessitat que ens han traslladat els veïns i veïnes i hem actuat tan prompte com els procediments administratius ens han permès". ha indicat Ana Morell. El pressupost general de l’actuació és de 17.368,00 € i té un termini d’execució de les obres de dos setmanes.