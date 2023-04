El técnico de Gandia, Víctor Rubio, analiza la final de conferencia de la Liga EBA entre el Proinbeni Units pel Bàsquet y su equipo, el Refitel Llíria, que se juega este sábado a las 20.30 horas en la capital de la Safor. Los dos equipos ya están clasificados para la fase de ascenso a la LEB Plata.

¿Cómo está? ¿Cómo le va?

Todo muy bien!! Feliz en mi vida personal, con muchos retos profesionales apasionantes y, en lo deportivo, preparándonos para el momento más importante de la temporada con la ilusión y ambición máximas de seguir haciendo historia en Llíria.

¿Qué valoración hace de su segunda campaña en Llíria?

Estoy muy contento!!. Hemos dado un paso adelante respecto a la temporada anterior y eso se ha visto no solo en nuestro nivel competitivo, sino en la propia construcción de nuestra plantilla. Siempre hay momentos del año complejos, pero hemos sido un líder sólido en nuestro grupo (23 victorias y solo 3 derrotas) y hemos terminados invictos en casa. Además, se ha conseguido jugar con una filosofía muy clara de baloncesto de equipo y eso me enorgullece porque no es fácil hacerlo con jugadores tan talentosos y tan habituados a tener el balón en sus manos en los momentos calientes de los partidos y hemos sabido compartirlo y buscar siempre la mejor opción. Terminamos como el mejor ataque y el 2º en asistencias.

¿Cómo ha visto a Proinbeni UpB Gandia desde la distancia?

Muy bien!! Como la temporada pasada, un rodillo competitivo que te acaba dominando físicamente. Volvieron a ganar la Lliga Valenciana y esta temporada han ganado también el grupo E-B y además, por segunda temporada consecutiva vuelven a jugar una final de ascenso. Enorme temporada de nuevo!!.

¿Qué destaca del equipo de Alejandro Mesa?

Son aún mejor plantilla que la temporada pasada. Ya fueron el claro dominador de la anterior en el grupo E y si ves sus fichajes aún le han dado un mayor salto cualitativo a todo lo bueno que ya tenían y hacían. Su juego interior es el mejor de la competición y a su talento exterior se le añade el punto de ser la línea más físico-atlética de los grupos E-A y E-B. Un rodillo al que es muy difícil competirle y aguantarle durante los 40 minutos de juego.

¿Qué importancia le da al partido de este sábado?

Pues la real que tiene...mucha!! Jugamos los dos campeones de grupos. Dos equipos con alrededor del 90% de victorias, que aspiran no solo a ser campeones, sino a poder ser una de las sedes de las codiciadas Final a 4, algo mágico para Llíria en su primera Final 4 de este siglo y algo bonito de nuevo en Gandia, que podría significar la cuarta en los últimos 7-8 años.

¿Qué influencia tiene el hecho de que se juegue en Gandia?

Altísima!! No hay ningún otro pabellón en la Comunitat Valenciana que tenga el ambiente que se genera en el de Gandia, ni ejerza la presión a árbitros y equipos rivales que puede llegar a provocar la afición gandiense... Es un factor diferencial para Units pel Bàsquet, pero venimos preparados para competir en las circunstancias que sean y será una gran prueba de fuego de cara a la Final a 4. Confío en que seamos capaces de competir bien, pese al ambiente que nos espera.

¿Cómo afronta esta final el Llíria?

A día de hoy, estamos todos bien y llegamos en el estado de forma que habíamos intentado prever a estas alturas. Esperamos no tener sustos en esta última semana y poder competir de tú a tú en Gandia. Anímicamente también estamos bien, con la sensación en el grupo de llegar cómo queremos a cuándo tocaba.

¿Tienen ustedes un plan especial para esta final?

Por supuesto, pero no lo vamos a anticipar, (risas). Lo que sí le digo es que para ganar en Gandia tenemos que ser fieles a lo que nos ha traído hasta aquí. Competir a su nivel y exigencia física, mantenernos concentrados y esperar nuestro momento. Confío mucho en mi equipo.

Aparte del baloncesto, usted es noticia en Gandia por haberse implicado en el proyecto político del PP para las próximas elecciones...¿le apetece decir algo al respecto?

Que estoy muy ilusionado con reactivar el deporte de nuestra ciudad con una perspectiva y filosofía diferente. Llevo en él muchísimos años y lo he vivido desde centros privados, desde mis siete años en el Servicio de Deportes (ente público) desde el deporte de formación, desde el deporte de élite, con mi visión docente en el deporte escolar.... El deporte y la sociedad gandiense necesitan aire nuevo, necesitan ideas nuevas. Nos hemos creído que esta línea es la única existente y que más vale malo conocido que bueno por conocer, pero como en todo en la vida, más allá de la rutina diaria pueden haber espacios y propuestas maravillosas. Todo es mejorable y no pretendo criticar lo realizado en todos estos años, pero es bueno cambiar y explorar nuevos proyectos y ahí es donde la experiencia, conocimientos, ilusión, formación y demás, de Ximo Mas y mía, pueden traer una nueva etapa y una nueva manera de vivir y disfrutar del deporte. Me encantaría conseguir convertir a Gandia en una referencia deportiva a todos los niveles....ese es mi sueño y por eso me embarqué en esta oportunidad que me brindó Juan Carlos Moragues, el primero que con su clara apuesta por Ximo y por mí, demuestra su voluntad de que Gandia puede ser mucho más.