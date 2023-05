El PSOE de Gandia es presenta a les eleccions municipals del pròxim 28M amb l’objectiu de revalidar l’alcaldia. L’actual alcalde, José Manuel Prieto, encapçala la llista després de prendre el relleu de Diana Morant amb una candidatura que diu «ben alt i clar que tot el que fem està lligat a la millora de les condicions de vida dels ciutadans».

El projecte es presenta amb el desig «de governar per a tots, escoltant a tots», un fet que refrenden en el seu to moderat i la seua aposta pels consensos, «allunyats de l’enfrontament i la crispació». «Això ha permés que esta ciutat continue avançant», asseguren.

Els socialistes es reivindiquen com una opció que assegura la generació d’oportunitats perquè la ciutadania desenvolupe el seu projecte de vida a Gandia i com un govern que lluita per aconseguir totes les inversions possibles.

«Gandia ha de continuar enfortint la seua capitalitat i marcant el camí, liderant», afirmen. Per a d’això, pretenen donar un gran impuls a les inversions, amb la creació d’una nova àrea de govern que coordinarà, de manera transversal, totes les inversions i grans projectes de la ciutat on estarà inclosa l’oficina de l’inversor.

Projectes per a Gandia

Entre les accions per a Gandia, donen prioritat a les connexions de la CV-60 o l’eixida de l’autopista, sense oblidar-se del component medio ambiental en projectes com el desenvolupament del Port, la connexió de la ciutat amb l’hospital comarcal i Sanxo Llop o el corredor verd de Beniopa. Una altra de les apostes és la retenció del talent, amb la reconversió de l’edifici de Correus i la creació del nou Centre integrat de Formació Professional o el pavelló universitari Gandia Arena.

Tanmateix, més enllà de la construcció de grans infraestructures, l’equip de Prieto aposta per les coses menudes. «Per a nosaltres també són grans projectes», defenen. Entre elles, es troben la millora de la qualitat de vida de la infància i les seues famílies amb la construcció de nous espais d’oci i reunió, com el gran joc singular del parc Ausiàs March i el parc en Beniopa Passeig amb un joc gran en forma de castell o el nou parc d’aigua en el Clot de la Mot. Els joves també necessiten nous espais, per al qual proposen l’edifici Peones Camineros o el futur Skatepark Bowl al final del passeig Germanies.

A més a més, tenen projectes per a la resta de la ciutadania: les persones amb diversitat funcional, els majors que conviuen amb la soledat i la problemàtica dels joves amb la salut mental. Per altra banda, els socialistes tenen com a objectiu millorar la convivència amb l’impuls del Pla de Respecte i el Pla d’Humanització de les places i carrers.

El foment de l’esport és altre dels pilars fonamentals del programa socialista amb instal·lacions esportives i pistes polivalents a cada barri perquè totes les persones tinguen accés. Volen ampliar també el poliesportiu i augmentar la zona d’aparcament. Es comprometen a invertir «un milió d’euros anual per a renovar les instal·lacions esportives».

Els socialistes «volem seguir avançant per fer tot açò una realitat i continuar transformant Gandia». Però per a fer-ho possible demanen el suport de la ciutadania a les urnes el pròxim 28 de maig: «Esta gran ciutat es mereix que continuem dedicant-li el nostre temps i que li tornem tot el que ens ha donat —, afirmen—. I el més important, necessitem que la ciutadania ens ajude a fer que eixa gran mobilització faça que guanye cada ciutadà i que guanye Gandia, per a que guanyem junts!».