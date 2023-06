Hace cuatro años, cuando el PSPV-PSOE de Gandia obtuvo 11 concejales y Compromís 4, Diana Morant no dudó ni un momento y dijo, en la primera entrevista después del recuento de votos, que daba por hecho el pacto de 15 concejales, como así ocurrió en el pleno en que fue investida alcaldesa. Hoy ese panorama no es el mismo.

No hay ninguna duda de que el socialista José Manuel Prieto será reelegido alcalde el próximo 17 de junio, pero la incógnita, suya y de todos, es si en esa investidura recibirá solo 12 votos, los del PSPV-PSOE, o llegará a 14, sumando los 2 de Compromís-Més Gandia.

La duda ha sido alimentada por el alcalde en sus primeras declaraciones tras la jornada electoral a cuenta del ascenso de votos y concejales de los socialistas frente a la pérdida experimentada entre los valencianistas, y ha despertado en ambos partidos dos almas, dos estrategias sobre cómo actuar a partir de ahora.

Los dirigentes de ambos partidos piden prudencia a los suyos para no deteriorar las relaciones, pero en el PSOE hay quien considera que Prieto salga de alcalde solo con sus votos y, a partir de ahí, comience una negociación para formar un gobierno que dé estabilidad. Y también hay quien no descarta eso que ahora se llama «geometría variable» y apuesta por gobernar buscando acuerdos tanto con Compromís como con el PP para sortear la legislatura y apoyarse, depende de en qué temas, en uno y otro. Cierto es que dirigentes socialistas consideran arriesgado gobernar mirando a ambos lados y que, a la vista de que la Generalitat ha pasado al PP y que el Gobierno de España puede caer del mismo lado en dos meses, lo más conveniente es cerrar otro «pacto del Serpis». Así, en la misma investidura de Prieto se escenifiaría un gobierno local estable y se evitaría dar la imagen de que las dos concejalas de Compromís salen ese día como si fueran oposición. Esta idea se sostiene en el argumento de que, pese a las discrepancias mantenidas entre los dos grupos en esta legislatura, la gestión no se ha visto nunca obstaculizada y el balance ha sido, a su entender, positivo.

Entre los socialistas incluso surge una fórmula mixta que consiste en que Prieto abra su alcaldía al espectro político local y ofrezca alguna área de gestión al PP, algo que le permitiría erigirse como hombre de consenso capaz de aglutinar todas las sensibilidades. Óbviamente, ahí siempre se excluye a Vox.

Las dos opiniones sobre la composición del Gobierno de Gandia también se dan en Compromís. De un lado están quienes, pese al descenso en votos y concejales en parte atribuido a la candidatura que ha liderado Josep Alandete, apuestan por una investidura como hace cuatro años y así defender la gestión que ambos grupos han codirigido durante 8 años en el ayuntamiento de la capital de la Safor.

Otros, en una corriente que apunta a minoritaria, tampoco descartan un escenario en el que Compromís se quedaría inicialmente al margen del Gobierno, a la espera de que los socialistas, que son la fuerza más votada, muevan ficha y hagan su propuesta una vez el alcalde asuma la vara de mando.

Negociación a más altura

Hasta ahora esa negociación se ha limitado a conversaciones y cafés, pero PSOE y Compromís saben que Gandia no es Castellonet de la Conquesta y que lo que aquí pase políticamente acarrea consecuencias. Previsiblemente esta va a ser la mayor ciudad valenciana que no tendrá alcalde o alcaldesa del PP, y son decenas los municipios que van a depender de acuerdos entre ambas siglas si se quieren configurar mayorías de izquierda, entre ellos Tavernes de la Valldigna, Bellreguard y Daimús. Eso «eleva» la negociación a un ámbito mayor que, de una u otra manera, acabará afectando a lo que pase en la ciudad de Gandia.

Alícia Izquierdo: «Creo que habrá gobierno antes del día 17»

Alícia Izquierdo, concejala electa y futura portavoz de Compromís-Més Gandia, ha hablado con el alcalde José Manuel Prieto y señala que los dos son conscientes de los números que ha arrojado el resultado electoral y de las consecuencias que conlleva en un futuro gobierno que, si se da, sería de 12 concejales socialistas y dos valencianistas. La concejala, por lo tanto, entiende que se produzca «un equilibrio» de las dos fuerzas políticas siempre, añade, desde el respeto a cada una, con dos concejalías para Compromís frente a las cuatro que han gestionado en la legislatura que acaba.

Se tiene que hablar mucho y, más allá de las conversaciones mantenidas, PSOE y Compromís confían establecer a partir del lunes próximo una serie de reuniones, propiamente de negociación, en las que se entrará en el detalle. «Yo pienso que habrá gobierno local antes del día 17», señala Izquierdo, en clara referencia a su esperanza en poder cerrar un tercer «pacte del Serpis» antes de la investidura y que, así, José Manuel Prieto reciba el voto de 14 concejales.