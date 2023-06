Hablar de Hip Hop en la Comunitat Valenciana es hablar de la Escuela de Danza de Esther López Pérez Dance Room Gandia. Cuenta con más de un centenar de bailarines y bailarinas en diferentes estilos o disciplinas: ballet, danza contemporánea, acrobacias, lírico comercial, heels, latino, bachata y hip hop.

Dentro de la disciplina de hip hop cuenta con más de 40 alumnos y alumnas federados /as, compitiendo tanto a nivel autonómico como nacional.

Sus resultados en competiciones en los últimos años, tanto federadas como privadas, han hecho posible que el nombre de la academia y sus grupos de competición sean conocidos en el mundo del hip hop.

La escuela cuenta con cinco grupos de competición: Las Nanas en categoría baby, Growing Up en categoría infantil, Las Rafel en categoría júnior, Las Purple en categoría absoluta y Las Catanas, un grupo de madres, en categoría premium.

Destacar al grupo de Rafel, que son deportistas de élite desde 2020 por sus resultados: Campeonas de España en 2020 y subcampeonas en 2021 y subcampeonas de la Comunitat Valenciana en 2022. Por su parte, Growing Up ganó el Campeonato de España en el año 2021.

Dance Room Gandia ha obtenido este año unos resultados inmejorables, dominando el medallero en las dos competiciones federadas de Valencia (Sedaví y Manises), sumando siempre primeros puestos en todas las categorías en las que han participado.

En el VII Open Hip Hop Manises se lograron tres oros para Growing Up, Las Rafel y Las Purple y una plata de Las Nanas. El Open de Sedaví se saldó con oro para Growing Up, plata de Las Rafel y bronce de Las Nanas.

También han obteniendo primeros puestos en competiciones privadas como The Frog o la Seven K en Valencia y en la Switch On Madrid consiguiendo en esta tres medallas de Oro.

Los resultados obtenidos este año hacen que lleguen al campeonato Autonómico, que se celebra en Vilamarxant, con la posibilidad de luchar por medalla todos los grupos de la escuela.

El próximo gran reto será al Campeonato de España que se celebrará en Marín (Pontevedra) el 1 de julio, donde competirán los grupos de Growing Up, Las Rafel y Las Purple. Un total de 29 bailarines y bailarinas que acompañadas de Esther López, la directora de la escuela, lucharán para conseguir no solo ser campeonas o subcampeonas, sino también por el título de deportistas de élite tan merecido para los alumnos y alumnas por tantas horas de trabajo a lo largo de la semana porque requiere un esfuerzo importante recibir la formación necesaria.

Para realizar este viaje a Galicia, la escuela contará con la ayuda del Ayuntamiento de Rafelcofer, ya que este municipio vio nacer a Las Rafel y de ahí también su nombre. También colabora el Ayuntamiento de Gandia, población en la cual se encuentra actualmente la escuela Dance Room y que los últimos años ha mostrado interés por hacer visible la danza en Gandia, ayudando y colaborando en los eventos en los que la academia ha participado.