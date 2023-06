Era algo que se intuía pero ya es oficial. La playa de Tavernes de la Valldigna no acogerá ningún festival musical de gran formato este próximo verano. El Iboga Summer, uno de los dos que finalmente se celebraron el año pasado y que era el único susceptible de volver al municipio, tampoco se llevará a cabo en el litoral vallero.

Este evento sufrió incontables problemas en julio del 2022. Fueron muchos los asistentes que mostraron su malestar por la organización a través de las redes sociales, especialmente por la falta de baños, el mal funcionamiento de las duchas o la escasez de sombra en la zona de acampada, unos problemas que vinieron derivados, especialmente, por el cambio de ubicación.

La organización no ha hecho ningún comunicado oficial anunciando su ausencia este año en el calendario festivalero de Tavernes pero en sus redes sociales llevan varios meses publicitando un evento llamado Iboga Nits, con dos noches de conciertos en los jardines de Viveros de València para el 28 y el 29 de julio próximo, que son las fechas aproximadas en las que se solía celebrar en Tavernes.

Al margen de que no hay ni cartel, ni venta de entradas, ni anuncio ni nada que haga intuir que habrá festival de gran formato en la capital de la Valldigna, la confirmación de esta ausencia se puede leer en la página web de la organización, donde señalan claramente que «este año no hay Iboga Summer Festival como tal». En ese sentido justifican esta decisión en el hecho de que «debido a los inconvenientes que sufrimos el verano pasado, no vamos a repetir el festival hasta que podamos garantizar la comodidad de todos».

Así pues, la playa de Tavernes también se queda sin su segundo festival más longevo y, por tanto, de momento, se baja el telón a la música y los conciertos de verano en este punto del litoral saforense.

Esta baja se suma a la del Mediterránea, que, como anunció este periódico, se marcha a Gandia, y el Pop al Carrer, este de formato más íntimo, que, tras 18 años, se despedía el verano pasado. El Zevra, anunciado para el verano del 2022, no llegó ni a celebrarse en el municipio, ya que semanas antes anunciaba su marcha a Cullera, donde se desarrolló con un éxito tremendo. También cayó en desgracia el Octopus, dedicado a la música electrónica, que fue cancelado de forma definitiva por parte de la organización al no vender suficientes entradas.

El Sete Sois, sin programación aún

Así, la playa de Tavernes ha pasado de tener cuatro grandes festivales programados más uno de pequeño formato y el internacional Sete Sois Sete Luas, a quedarse solo con este último, muy especializado y cuya programación aún no se conoce.

Las constantes denuncias derivadas de las molestias por ruido por parte de un grupo de vecinos, que acabó con una sentencia judicial que impedía realizarlos en la antigua ubicación, al norte de la playa, sumado a los grandes problemas que generó el recinto del año pasado ha acabado por privar al municipio de estos eventos que atraían a miles de personas durante los meses de verano.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que la intención de la organización del Iboga es que el adiós de Tavernes no sea definitivo y confían en poder volver al municipio en las próximas ediciones, siempre que haya garantías de que se podrá organizar en condiciones para ofrecer la mayor comodidad y calidad a los y las asistentes.

Otro tema es el Festivern. Este evento vive un idilio con el municipio desde hace doce años. En 2022 se volvió a celebrar, aunque con menor afluencia de la habitual, algo que se achacó al parón y la incertidumbre generada por la pandemia. De momento, la organización no ha anunciado el cartel, aunque en realidad siempre suele presentarlo en octubre. A diferencia de los eventos de la playa, el Festivern siempre ha sido muy bien acogido por los vecinos y las vecinas de la localidad, que no solo ven que genera un gran ambiente en la localidad, sino que son conscientes de que evita que muchos jóvenes abandonen el municipio esos días buscando eventos en otras ciudades.