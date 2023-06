Un mural protagonizado por la astronauta española Sara García-Alonso luce desde este lunes en el CEIP Cervantes de Gandia, con el que la Universitat Politècnica de València y el centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento de València le rinden tributo en su proyecto "Dones de ciència".

Obra de la artista mexicana Dolores Navarro "Yuda", el mural ha sido inaugurado por la propia astronauta y por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en el centro escolar, que cuenta con más de 400 alumnos.

En el mural destacan las figuras de dos niñas que remiten a la infancia de Sara, "a su insaciable curiosidad y ganas de aprender" acompañadas de un pequeño retrato de la investigadora leonesa, acompañado con la reproducción de dos dibujos realizados por un niño y una niña del centro. Durante los días que pintó el mural, la artista mexicana animó al alumnado a que hiciera un dibujo a Sara e incluyó una reproducción de dos de ellos como remate del mural.

En noviembre del año pasado, Sara García-Alonso fue seleccionada entre casi 23.000 personas como astronauta de reserva en el Cuerpo Europeo de Astronautas de la ESA (Agencia Espacial Europea), la primera mujer española en lograrlo.

“Es el homenaje más bonito que me han hecho en toda mi vida. La emoción que he sentido al ver el mural al llegar al colegio ha sido indescriptible, como lo ha sido también cada minuto que he pasado esta mañana con los niños y niñas del centro”. Así lo ha asegurado Sara esta mañana, emocionada con la recepción que le ha brindado todo el alumnado y profesorado del centro y “con la maravillosa obra de arte que ha creado Yuda”.

Durante la inauguración del mural, la investigadora leonesa, que desarrolla su actividad científica en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha trasladado a todas las alumnas y alumnos un mensaje claro y lleno de esperanza: “Nunca, nunca, nunca dejéis de imaginar, de soñar, porque el futuro es vuestro, de cada una de vosotras y vosotros”.

Lograr metas

La ministra destacó la importancia de iniciativas como "Dones de ciència", porque con murales "estamos diciendo, sobre todo a las niñas de nuestro país, que pueden ser astronautas, que pueden ser científicas, que pueden ser lo que quieran, que por el hecho de ser mujeres no están diseñadas de una manera distinta que los chicos y que tampoco tienen un futuro diferente al de ellos".

En la inauguración del mural ha estado presente el rector de la UPV, José E. Capilla, quien ha incidido en que el proyecto quiere contribuir a luchar contra la brecha de género en el ámbito de las STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y ayudar también a fomentar vocaciones científicas entre los y las más jóvenes. También han acudido representantes municipales, encabezados por el alcalde, José Manuel Prieto.

Con este, son 33 los murales realizados en el marco del proyecto "Dones de ciència", una iniciativa que el año pasado recibió en A Coruña el premio al mejor proyecto singular de los Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación 2022, los más importantes del país en el campo de la comunicación y divulgación científica.

Una iniciativa que responde también a la filosofía del proyecto europeo Science Goes To School, para acercar la ciencia y sus protagonistas a las escuelas. Sara García-Alonso se licenció en Biotecnología por la Universidad de León como la primera de su promoción, obteniendo varios premios a la excelencia académica.

Durante su carrera universitaria, se formó en varios laboratorios y realizó su máster con especialidad en Biomedicina. Se doctoró “cum laude” en Biología Molecular del Cáncer y Medicina Traslacional, con el Premio Extraordinario de Doctorado a la mejor tesis doctoral en Medicina, por la Universidad de Salamanca.