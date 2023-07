La segona ronda del Torneig Mancomunitats de Raspall ha acabat este dilluns al Trinquet de Xeraco amb la "minifinal" en la qual l’equip de la Vall d’Albaida de Vercher de Piles, Lorja i Marc ha superat al de la Costera-Canal amb Moltó, Tonet IV i Raúl per 30-20.

Este desenllaç ha estat, principalment, per la magnífica actuació de Vercher i de Lorja, ambdós perfectament acompanyats per Marc. El rest de Piles ha tret barbaritats per a sumar quinzes directes o deixar boner rematades als seus companys. A més a més, al rest s’ha mostrat segur per a evitar quinzes i contundent per a allunyar el perill i fins i tot anotar.

Amb este desenllaç, l’equip de la Vall d’Albaida encapçala la classificació amb 6 punts mentre que el de la Costera-Canal es queda tercer amb 3 punts. La segona posició és per a la formació de la Ribera Alta de Marrahí, Seve i Murcianet, que acumula 5 punts.

Estos tres equips es jugaran la passada a la final absoluta en la tercera ronda que començarà el dimecres a Castelló de Rugat, continuarà el divendres al Genovés i conclourà el diumenge a Castelló. Els quarts participants, Vicent, Brisca i Jose, que juguen per la Mancomunitat de la Safor, s’han quedat sense opcions de jugar pel títol encara que han de jugar la tercera ronda.

En la categoria de joves, també este dilluns a Xeraco, la parella de la Ribera Alta de Feo i Rafa ha guanyat la final de la segona ronda en superar per 25-15 als representants de la Safor, Bonillo i Momparler.

Esta també ha sigut una bona partida. I igualada, fins que en el tram final, Feo s’ha mostrat determinant per a desnivellar la final de ronda a favor del seu equip.

En esta categoria també succeeix que tres equips arriben a la tercera ronda amb opcions de passar a la final absoluta mentre que un ha quedat descartat. Els equips amb opcions són els protagonistes de la final de la segona ronda, que igualen a 4 punts, així com el de la Costera-Canal de Joan i Sergi, que és primer amb 5 punts. Per la seua part, Favarero i Marc, de la Vall d’Albaida, diran adeu al campionat quan acabe la tercera ronda. Les partides es jugaran just abans que les del torneig de les primeres figures.