El III Trofeu de Castelló de raspall ha descobert als campions este dilluns. Montaner, d'Almiserà, i Murcianet han vençut en la final a Salelles II d'Oliva i Seve per 25-15 en el trinquet de la localitat de la Ribera Alta per a donar per concloses les festes patronals.

I és que la final devia haver-se disputat el passat dissabte. Això no obstant, les inclemències meteorològiques que va patir el territori valencià, va obligar a posposar la partida fins a este dilluns. Abans de disputar-se la final s’han repartit els distintius en mans d’Hortensia Gómez, alcaldessa de Castelló; Joel Richart, regidor d’Esports; Eliseo Pla, representant de l’empresa patrocinadora Construcciones Eliseo Pla; i Juan Ureña, president de la Fundació per la Pilota.