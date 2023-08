En el día en el que el primer equipo del CF Gandia (Tercera RFEF) inició la pretemporada, a menos de dos semanas del comienzo de la liga, la entidad celebró este miércoles 30 de agosto una asamblea de socios que puede marcar un antes y un después. Antes de empezar la reunión, se respiraba un clima de escepticismo por todo lo sucedido la pasada temporada en el tema de los impagos y la falta de transparencia del club, pero al término de la convocatoria la sensación era contrapuesta, mostrando la mayoría de los presentes su confianza en que se escriba un nuevo guión de presente y futuro en el club del Guillermo Olagüe.

Arrancaba la asamblea con la aprobación por unanimidad del acta anterior y con el informe del presidente en funciones, Roberto Amarilla. Este empezaba pidiendo perdón y disculpas por un año pasado catastrófico a nivel económico. Subrayaba la dificultad vivida en la pasada temporada porque «íbamos a hablar con empresas y cuando les nombrábamos al CF Gandia ni nos recibían. Por suerte, han habido pequeñas empresas que nos han ayudado, así como particulares que también lo han hecho». Amarilla agradecía a los jugadores y al cuerpo técnico del curso pasado su sacrificio por aguantar 6 o 7 meses sin cobrar.

Tras el informe presidencial, Líbero Parri, gerente de la empresa Paroli que gestiona el CF Gandia, hablaba de un total de 570.000 euros de ingresos y 674.000 euros de gastos en las cuentas de la pasada campaña, lo que daba un déficit de 104.000 euros. Algunos socios recriminaron a los dirigentes que solamente se dieran a conocer las cantidades y no se les facilitará de dónde venían las mismas.

Parri recordó que el club tiene está pendiente aún de recibir una subvención de la Diputació. También aclaró el dirigente que la deuda actual del club ahora mismo está cercana a los 200.000 euros y que el futuro de la entidad es el nuevo proyecto para convertirla en S.A.D. En este punto, algunos socios mostraron su malestar por la poca información facilitada en las últimas semanas, a lo que Parri indicaba que «queremos pedir disculpas. Queríamos hacer la asamblea para informar a los socios cuando las cosas estuvieran completamente claras y a ello se debe el retraso».

En el punto del presupuesto para la próxima temporada, Parri que el de la academia estará sobre los 300.000 euros, mientras que el de la primera plantilla es de 520.000 euros.

En la asamblea se aprobaron los precios de los abonos de la próxima temporada con 80 euros para tribuna y 50 euros en la general, mientras que el pase de socio se mantendrá en 150 euros.

Tras la dimisión de Jesús Sendra como presidente, la actual junta directiva del CF Gandia mantendrá los cargos actuales, ya que se van a iniciar los trámites de conversión del club en S.A.D., y posteriormente ya habrá elecciones. Roberto Amarilla, presidente en funciones; Francisco Martinez (vicepresidente), Jose Manuel Soler (tesorero), Mamen (secretaria) y vocales José Luis Gomar y José Francisco Ferrer. A esto se une la dimisión de Juan Miguel Lloret.

Asimismo, se acordó hacer una distinción o reconocimiento a los 3 futbolistas que continúan de la pasada temporada, a pesar de todo lo que ha sucedido, porque no han dudado en continuar defendiendo la elástica blanquiazul esta próxima temporada.

Tras la asamblea ordinaria, tuvo lugar la extraordinaria en la que se presentó a los nuevos inversores de la entidad. Se trata de la empresa Get Energy con el apoyo de un fondo de inversiones indico, quienes aportarán de manera anual un mínimo de 500.000 euros por temporada, con un acuerdo firmado, en principio, para los tres próximos ejercicios. Los inversores, presentes en la reunión, son Jose Manuel Travert, CEO de Get Energy y Eduardo Bea Boluda como colaborador del fondo indico. Está previsto en los próximos días se paguen las deudas a los jugadores. Get Energy recuperará la inversión que realice en acciones cuando la entidad se convierta en S.A.D., al igual que la empresa que gestiona Libero Parri.

Será en los proximos días cuando los nuevos inversores se reúnan con el alcalde de Gandia, Jose Manuel Prieto, para informarle del nuevo proyecto del CF Gandia.