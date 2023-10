El passat 2 d’octubre, dia del sant patró de la ciutat, dins dels actes de la Fira i Festes de l’any 2023, es va celebrar al pati d’armes del Palau Ducal, l’acte cívic de reconeixement a les dues institucions socials, per excel·lència, de la ciutat de Gandia: les Falles i la Setmana Santa, les quals han sigut declarades com a Festa d’Interés Turístic Nacional, la de les Falles fa tan sols unes setmanes i la de la Setmana Santa el 2019, abans de la pandèmia. Es tractava de la tercera edició d’este acte que, de segur, acabarà sent un referent dins de les activitats municipals gandianes.

Seien, en una part de la primera fila, el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll, acompanyat per la padrina de la Setmana Santa de l’any 2024 i Cambrera del Crist Ressuscitat, Gloria Fernández Català, i pel tresorer, Juan Carlos Sanchis. També ho feien el president de la Federació de Falles-Junta Local Fallera de Gandia, Telmo Gadea, acompanyat per les falleres majors de Gandia de l’any 2024, Marta Lozano Pérez i Daniela Serralta Miñana, i pel seu vicepresident Francisco Martínez. En l’altra part d’eixa primera fila ho feien la ministra de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya, Diana Morant; l’alcalde president de l’Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto; el secretari primer de la Mesa de les Corts Valencianes, Víctor Soler; el diputat de les Corts espanyoles Nahuel González; el diputat provincial, Vicent Mascarell; la tinenta d’alcaldia i regidora de Turisme, Balbina Sendra; els delegats municipals, en la Setmana Santa, Miguel Àngel Picornell, i en les Falles, Adrià Vila, i en llocs preferents seien les tinentes d’alcaldia Alícia Izquierdo i Liduvina Gil, els tinents d’alcalde Salvador Gregori i Jesús Naveiro, el portaveu municipal del PP, Guillermo Barber i les regidores i regidors, Lydia Morant, Inma Rodríguez, Elena Moncho, Esther Sapena, Silvia Riera, Aina Borredà, David Ronda i José Manuel Millet.

En lloc destacat estaven el cap de la Policia Municipal de Gandia, José Martínez Espasa; el president de la Societat de Foment d’Agricultura, Industria i Comerç de Gandia, Joaquín Barber Peiró i els Fills Predilectes de la ciutat de Gandia Pasqual Molina i Vicent Rocher. Omplien el recinte del pati d’armes tots els presidents i presidentes, majors i infantils, de les falles gandianes, acompanyats per les reines de les falles majors i infantils, així com tots els germans majors de les confraries de la Setmana Santa de Gandia, acompanyats per les seues cambreres.

Un escenari senzill, en el fons del qual lluïen les banderes de la Unió Europea, la d’Espanya, la de la Comunitat Valenciana i la de Gandia, acompanyaven un faristol des del qual Joana Estruch i Sergi Bono, representant uns ducs de la família Borja, recitaren el text que havia adequat Adrián Sanz per a l’ocasió: «Les Falles i la Setmana Santa són col·lectius amb un marcat caràcter associatiu, que cuiden i estimen les nostres tradicions per fer-les perviure en el temps de forma genuïna, amb els trets característics que les fan úniques, i que són capaços de projectar a l’exterior.[...] Ser designades com a Festes d’Interès Turístic Nacional ens fa continuar avançant en aquest camí de visibilització, que ens ajuda a continuar traspassant fronteres».

Des de dalt l’escenari, l’alcalde Prieto, el president Ripoll, la regidora Sendra i el regidor delegat Picornell lliuraren a cadascun dels germans majors de les germandats i cambreres un taulell que reconeixia la seua presència i història en la ciutat de Gandia. Després els portadors municipals, Alicia Izquierdo, Guillermo Barber i Adrià Vila foren convidats a pujar a l’escenari per a lliurar, conjuntament, el reconeixement a la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, que recollí Gloria Fernández. Seguidament, la ministra Morant lliurà a la padrina i al president la placa que reconeix la Setmana Santa coma Festa d’Interés Turístic Nacional.

Canviant de president i de regidor delegat, Telmo Gadea i Adrià Vila acompanyaren l’alcalde i a la regidora de Turisme en el lliurament del seu reconeixement a les 23 comissions falleres gandianes representades pels presidents i les reines de la Falla. També la ministra, amb la presència dels portaveus municipals, feu el lliurament que acredita la seua com a Festa d’Interés Turístic Nacional, que recolliren les falleres majors de Gandia de 2024.

José Manuel Prieto es quedà tot sol davant del faristol i digué: «L’acte cívic en honor del nostre patró s’ha consolidat com una jornada per a viure, amb orgull de ciutat, el sentiment de pertinença al nostre projecte col·lectiu que és Gandia. I si parlem de sentiment de pertinença i del que ens defineix com a ciutat, és impossible no fer referència a les nostres celebracions més populars, les protagonistes del dia, a les que hui hem brindat un sincer homenatge, coincidint amb la seua declaració com a Festa d’interés Turístic Nacional per part del Govern d’Espanya.[...] El reconeixement que hui commemorem i celebrem són èxits col·lectius del nostre passat, del nostre llegat com a ciutat, del nostre present, però també del futur que ve, ja que són una garantia de conservació i de pervivència en el temps, una de les màximes exigències que es demanen per a concedir estes designacions en l’àmbit nacional. Sabem que en vosaltres este llegat està garantit; que les nostres festes, la nostra tradició i els nostres valors es continuaran transmetent de generació en generació i, a més, seguiran anant més enllà i guanyant en projecció».

Tancà l’acte la ministra Diana Morant: «Amb el segell de Festa d’Interés Turístic Nacional, Espanya reconeix que junts hem sabut situar Gandia en el mapa i en l’agenda de qui vol viure una experiència inoblidable. Amb este segell, el Govern de l’Estat diu i acredita que és interessant visitar Gandia també en març i abril. Perquè el turisme d’esta ciutat ducal és molt més que sol i platja; és tradició i innovació, és patrimoni, art i gastronomia, és cultura.[...] Amb este segell, el Govern acompanya la ciutat de Gandia en el seu full de ruta cap a un turisme inclusiu, sostenible i sostingut, impulsat per unes polítiques basades en el coneixement i creades des del diàleg constant.[...] Les Falles i la Setmana Santa heu sigut, sou i sereu un comboi transformador, que feu barri i feu ciutat. Que creixeu i feu créixer Gandia, sobre els valors de la igualtat, la tolerància, la solidaritat, la creativitat o l’enginy».

Fou un reconeixement gran i merescut a les dues Institucions, l’alcalde havia dit moments abans que les dues aglutinen i uneixen a tota la ciutat, perquè qui no és confrare és faller (o les dues coses) i qui no ho és pertany familiarment o per tradició a algun dels dos col·lectius.

La Setmana Santa i les Falles... fent Gandia!