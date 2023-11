La IV Cursa de les Empreses de la Safor-ESIC que se disputa en Gandia desde las 09.30 horas de este domingo, 5 de noviembre, recorrerá varios distritos y muchas calles de la ciudad que, lógicamente, afectarán al tráfico.

La prueba, que organiza el CA Safor Teika con el patrocinio principal de ESIC Business & Marketing School y la colaboración de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES) y del Ayuntamiento de Gandia, será de 6,8 kms. Habrá un avituallamiento junto a La Fábrica, pasado el km 3, y otro en meta, con bolsa del corredor.

Respecto a los premios, dentro de la categoría individual, habrá tres masculinos y tres femeninos. En cuanto a la clasificación de los equipos, dependerá del tiempo del último miembro en llegar a la meta. Además, habrá galardones, tanto para el diseño de camiseta más original como para las tres empresas más numerosas del evento, lo que supone una novedad respecto a las anteriores ediciones, en las que sólo recompensaba a la organización con más participantes.

El objetivo del evento, que contará con puntos de avituallamiento y con la animación de algunas de las comisiones falleras de la ciudad, así como del equipo de Teika, es crear sinergias entre los trabajadores y las empresas de toda la comarca. No sólo se trata de fomentar el deporte, sino que también se intenta crear un ambiente de vida sana, divertido y creativo en el que todo el público pueda participar.

El sábado, 4 de noviembre, se celebrará en el recinto de Fira Mercat Gandia, en la plaza del Prado, la Fira de les Empreses, que también servirá como punto de recogida de dorsales.

Itinerario

La salida será desde la plaza Exèrcit Espanyol (Jardinet) y a partir de ahí los participantes correrán por C/ Magistrat Català, Av. Marqués de Campo, Zona peatonal de Pl. parque de l’Estació, Pl. parque de l’Estació, C/ Perú, C/ Cardenal Cisneros, C/ Poeta Lorente, C/ Jaume II, Av. de la Mar, plaza Exèrcit Espanyol ( 1er. paso por zona de Meta ), C/ Magistrat Català, C/ Alcalà de Olmo, C/ Sant Pasqual, plaza Major, C/ Ausiàs March, C/ Duc Alfons el Vell, paseo de les Germanies, plaza del Tirant, Passarela, parque Ausiàs March, Bajada Via Verda junto pasarela, Via verde lado derecho rio Serpis, Casa de la Natura, Vial central del parque, Camino perimetral parque del Llac, salida pos acceso principal del parque, C/ Villalonga, C/ Camí Vell d’Oliva, Puente viejo de Oliva, C/ Oliva, C/ de Baix, Canonge Noguera, Ps. Germanies (parte números impares ), C/ Sant Francesc de Borja, C/ Sant Josep de Calassanç, plaza de l'Escola Pia, Av. d’Alacant, C/ Magistrat Català, Zona peatonal de Pl. parque de l’Estació, Pl. parque de l’Estació, C/ Perú, C/ Cardenal Cisneros, C/ Poeta Lorente, C/ Jaume II, Av. de la Mar y final en la Plaça Exèrcit Espanyol (Jardinet).