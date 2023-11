La Policía Local de Gandia ha emitido un comunicado en el que informa de los cambios de tráfico, circulación y movilidad que se aplicarán en Gandia ciudad y la playa este domingo, 12 de noviembre, con motivo de la disputa de la Mitja Marató & 10K.

Con inicio y final en el paseo Marítimo Neptuno y, según advierte la Policía Local, la circulación en la zona de playa (excepto Avda. de la Paz y zona de meta) quedará liberada en un tiempo aproximado de 1 hora al ocupar los primeros 7 kilómetros.

No se permitirá la circulación por el trazado de las carreras durante su desarrollo, habiéndose establecido zonas de cruce para facilitar la movilidad de vehículos en la medida que sea posible para la seguridad de los corredores.

El tráfico de Avda. del Grau, entre la C/Goleta y la Rotonda de la CV-670 se desviará por la Avda. de les Marines. Cruce por C/Goleta para acceso a Playa, pero se recomienda utilizar la N-337.

Salidas de zona de la Avda. de la Mar por la calle Germans Gea y Avda. de la Constitució.

La circulación por Avda. Blasco Ibáñez supondrá el cruce de la carrera en C/Perú y Avda. de la Mar.

Se habilitará un carril para salida dirección Valencia en la Rotonda Joaquín Ballester y otro para acceso dirección Avda. Alicante, pero se insiste en la recomendación de uso de las vías perimetrales.

Para el cruce del Paseo Germanias se hará uso de Ferrocarril d'Alcoi y Sant Vicent/Sant Rafael.

Se podrá acceder a la zona de Rois de Corella por las C/Benicanena y Reyes Católicos, siendo la salida de la zona desde Reyes Católicos, por carril habilitado al efecto en Avda. de les Esclaves.

La salida de los aparcamientos de la Pl. Prado y Río Serpis, se realizará por los cruces previstos en Avda. del Raval y C/Vora Riu.

La 10k, se desviará en dirección a la Ronda de Venecia.

La Marina Gandiense realizará el servicio Gandia-Playa circulando por el Bulevar de la Marjal. En Gandia el itinerario discurrirá por Avda. Blasco Ibáñez, Avda. de la Vital y Avda. del Grau.

Existen 6 párquings próximos a la salida en la playa con un total de 1042 plazas: Avenida del Port, Fort Llopis, Plaza del Puerto. Universidad, Clot de la Mora e Illes Canaries.

Las carreras empiezan en el paseo Marítimo Neptuno pero también se ven afectadas las vías C/ Castilla y León, C/ Formentera, Avda del Norte, C/ La Valldigna, plaza del Temple, C/ Serranía del Turia, C/ Del Condado, C/ Devesa, C/ Vicente Calderón, C/ Cibeles, C/ Clot de la Mota, C/ Alcoy, C/ Gavina, Avda La Paz, C/ Rio, Plaza del Mediterráneo y C/Mare de Déu Blanqueta.

En Gandia ciudad serán la Avda Europa, Avda del Grau, C/ Hermanos Gea, Avda de la Mar, C/ Maestro Villar, C/ Dels Furs, , C/ Pedro Marc, C/ Ligorio Ferrer, C/ Cortes Valencianas, C/ Isabel de Villena, C/ Simat de la Valldigna, C/ Monasterio de la Valldigna, C/ Perú, C/ Benissuai, Plaza Joaquín Ballester, C/ Colón, C/ San Francisco de Borja, Paseo de las Germanías, Plaza Cristo Rey, C/ Roís de Corella, C/ de las Esclavas, C/ Dos de Mayo, C/ Morán Roda, /C/ Padre Carlos Ferris (Avenida del Raval), C/ Vera del Rio, C/ Oliva, C/ Mezquita del Raval, Plaza del Prado, C/ Rausell, C/ Duque Alfons el Vell, C/ Ausias March, C/ San Pascual, C/ Alcalá del Olmo, C/ Magistrat Català y Plaza del Jardinet.

A su paso por Benirredrà, las pruebas afectarán a las calles Gandia, Llarguer, Ample, De la Cruz y Convento.

Más información en https://mitjagandia.org.