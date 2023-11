Són molts els pobles saforencs que programen activitats culturals, recreatives i, definitiva, d'oci per als seus veïns durant el cap de setmana del 17, 18 i 19 de novembre.

En Almiserà, este dissabte a les 18 hores es presenta el nou llibre d'Abel Soler al Centre Social. Es diu "El nom dels pobles valencians: origen i significat" i en portarà uns pocs per a qui vulga adquirir-los.

Al Monestir de la Valldigna, a Simat, dissabte 18 s'anuncia el concert de "French Horn Jazz Project". Serà a les 19 hores a l'almàssera. Al mateix lloc però el diumenge a les 12:30 hores tindrà lloc el concert de "Violoncheli brothers". Els germans Pablo i Alejandro Turlo, de 18 i 16 anys, van ser finalistes de Got Talent España 2021. Es tracta de dos joves virtuosos del violí i violoncel.

Bellreguard celebra dissabte 18 el Dia dels Drets dels Infants amb una programació per a totes les edats: A les 16:30 horas hi haurà un taller de decoració de bosses de tela i d'un refugi per a gats al Llar Juvenil. A les 19 hores l'acte de constitució del Consell de Xiquets i Xiquetes del curs 2023/2024 en el saló de plenaris de l'Ajuntament. S'acabarà la jornada amb un sopar de pa i porta i un "Escape Room" per a joves a partir de 12 anys a la Llar juvenil.

Daimús opta per la música i així diumenge, 19 de novembre, a les 19:00 horas a l’auditori municipal, es podrà a gaudir d’una meravellosa vesprada amb "Lítore Quartet", un grup de saxofonistes.

En la Font d'en Carròs hi ha dos activitats programades. Este divendres 17 a les 20 hores s'inaugura una exposició d'art a l'edifici de turisme, "Trajectòria d'una pintora", de l'artista Aroa Gregori Frasquet. Es podrà visitar fins el 8 de desembre. Dissabte 18 hi ha una nova sessió del Club de Lectura a les 17:30 hores a la Biblioteca Municipal. Es contaran les impressions sobre el llibre "El corazón imprudente", de Carmen Amoraga.

Des de Guardamar de la Safor este divendres 17 novembre seguiran amb la programació cultural del mes de novembre amb la festivitat de Santa Cecília. A les 19:00 hi haurà una cercavila acompanyats de música xaranga i la venda de samarretes. Seguidament, el concert "Distillery Folk Music" a la Plaça 9 d'octubre, finalitzant a les 22:30h amb el sopar baix braç a la mateixa plaça.

Llocnou de Sant Jeroni oferix el Concert Itinera, donat que el municipi ha estat seleccionat per a ser part d'aquest festival de música i dansa als pobles xicotets. En esta ocasió serà un concert de qualitat de "folc americà" interpretat per Roger Whipp. Serà dissabte a les 19.30 hores a l'auditori.

Potries programa "Teatre de Butxaca als Pobles". Dissabte 18 de novembre es representarà l'obra "Més que tú" amb el Trio Faraona. Será a la Casa de la Cultura les 19 hores. També a Potries, però diumenge 19 de novembre, es realitzarà la ruta familiar amb bicicleta al Convent de Sant Jeroni. La sortida serà a les 9:00 hores del matí des de l'Ajuntament.

En el Real de Gandia este divendres comença 𝐞𝐥 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐬 amb motiu de Santa Cecília amb la Associació Artístico Musical Real de Gandia i les veus de 𝐉𝐚𝐮𝐦𝐞 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐢 𝐂𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐂𝐮𝐛𝐞𝐥𝐥𝐬. L'actuació és a l'Auditori de la Casa de la Cultura a les 20.30 horas.

En Vilallonga es presenta el llibre: "Els noms dels pobles valencians", d’Abel Soler. És este divendres 17 novembre a la sala de plenaris de l’Ajuntament, a les 19:30 hores.