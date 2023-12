Acaba de convertir el Foro Económico y Social en un Consejo que, desde ahora, toma una nueva dimensión. ¿Qué significado tiene esa acción?

El punto de partida es muy importante. Estamos en una época en la que el mundo va muy acelerado y ciudades como Gandia no podemos perder ni desaprovechar ninguna oportunidad. Tenemos que ejercer un liderazgo para conseguir inversiones y oportunidades. Por eso transformamos el foro que nació en plena emergencia de la pandemia y que arbitró buenas medidas para darle un carácter más oficial, con presencia de toda la sociedad civil, para la toma de decisiones.

¿Qué es la Oficina del Inversor y qué resultados espera obtener?

Es una ventanilla única para agilizar trámites, eliminar burocracia y para dar certidumbre a las inversiones, las públicas y las privadas. De manera que el seguimiento de los expedientes tenga un canal y personas que respondan rápidamente. Eso es lo más importante en la Administración: agilidad cumpliendo la legalidad y la seguridad jurídica.

Ha planteado también ampliar zonas industriales a petición de empresas. ¿Hasta dónde quiere llegar Gandia?

Somos una potencia turística de primer orden pero queremos fortalecer el sector industrial, que ya es referente, pero que en estos momentos no tiene disponibilidad de suelo. Queremos superar los factores que limitan el crecimiento de proyectos de innovación o de interés estratégico que van más allá de la mera actividad industrial. Por eso es necesario disponer de suelo industrial para esas empresas.

¿Y por qué más suelo comercial con esa nueva zona de 30.000 metros cuadrados que se abrirá junto a Santa Anna?

No es un debate sobre más suelo comercial, no se trata de generar nuevas superficies comerciales, sino de responder a las posibilidades de crecimiento de sectores económicos que ya tenemos en Gandia, en este caso de Santa Anna de los concesionarios de automóviles.

Sanxo Llop es una esperanza a la vista. ¿Qué espera de esta gran zona?

Es un revulsivo y una esperanza, pero también una certidumbre y una oportunidad. Que a primeros del año que viene iniciemos las obras del polígono de Sanxo Llop va a ser un revulsivo y una de las grandes oportunidades de Gandia. Porque el sentido de ‘clusterización’ de Sanxo Llop es inédito. No hay ciudades valencianas que hayan planteado un polígono así, con un alto valor añadido. Lo hemos destinado a empresas que pueden pagar un alto valor del suelo y que, por su propia capacidad económica, pueden formalizar contratos de alto valor. Sanxo Llop va a ser un revulsivo de primer orden para la ciudad y marcará una nueva época de transformación para Gandia.

Una rebaja del ICIO para construir vivienda y poner suelo municipal a disposición de los promotores. ¿Qué otras medidas plantea para abordar un grave problema como es el acceso a la vivienda?

Hay medidas que más que una declaración de intenciones son un mensaje. Que Gandia anuncie que va a bonificar el impuesto de construcciones lanza un mensaje. Tenemos que movilizar suelo para solucionar un problema social y también para reactivar el mercado de obra nueva que desde hace años tiene una actividad inferior al que nosotros y los promotores desean. El gran reto de las ciudades medianas es la vivienda asequible y el más inmediato para la ciudad de Gandia.

En la estructura económica la formación de los trabajadores es esencial y ahí Gandia tiene un plan con la Generalitat. ¿Cómo está el proyecto del centro de formación profesional?

Tenemos una próxima reunión con la directora general de Formación Profesional para pedirle que acelere esta actuación. El ayuntamiento ya está en el siguiente paso, que es la licitación de la redacción del proyecto. Estamos hablando de una obra importante, de 23 millones, probablemente la mayor obra pública, junto al Palacio de Justicia, y junto al Instituto de Estudios Oceanográficos la obra más transformadora del modelo productivo de la ciudad, porque supone formar mano de obra cualificada, que es lo que muchas veces no encuentran las empresas. No hay pretextos para no avanzar y espero que la Generalitat nos dé el permiso para continuar el proceso.

Busca usted desde hace tiempo un procotolo de infraestructuras que fije las obras que Gandia necesita y un cronograma para su ejecución. ¿Varía algo el cambio de color político que se produjo este verano la Generalitat?

De momento la consellera de Infraestructuras se ha comprometido con el tranvía a Dénia y la CV-60, y esa es su parte. El protocolo es un documento que compromete un cronograma y unas anualidades, de manera que los expedientes dispersos que dependen del gobierno o del técnico de turno se unifiquen y cuando vamos a hablar de Gandia saber que tiene que cumplir con un calendario y unos presupuestos. La Generalitat, además de la CV60, también debe implicarse en la vertebración de la comarca para mejorar la movilidad. Nosotros hemos dado un primer paso. Hemos permitido, a falta de que la Generalitat lo ratifique, que taxis de la comarca operen en Gandia en momentos de alta demanda. Hasta ahora no lo podíamos hacer, con los problemas que eso nos generaba en determinados momentos. Es un primer paso para consensuar en la comarca políticas de movilidad y de vertebración territorial que, al final, son políticas de oportunidades y futura competitividad de las empresas. Ese es el compromiso que la Generalitat debe adquirir con Gandia y la Safor.

¿Es un cambio de planteamiento de intentar implicar a toda la comarca en el desarrollo de esas infraestructuras para que Gandia siga liderando este territorio?

No es nuevo. Desde que soy alcalde insistí en el liderazgo y capitalidad de Gandia. Y no voy a renunciar a ejercerlo. Gandia está por primera vez en mucho tiempo en la Junta de Gobierno de la Mancomunitat y no va a ser un mero pagador, sino un 'consorciador' de políticas. El Punto de Encuentro Familiar ya es comarcal, y hay que seguir en esa línea de comarcalizar servicios porque será bueno para todos.

¿No sé si se puede explicar en dos palabras qué es el plan ‘Alcem persianes’?

Ayudar a los comercios que ya están, ayudar a que se abran nuevos y ayudar en la transmisión generacional para que no cierren.

¿Qué espera como alcalde de ese proyecto anunciado por la ministra Diana Morant para situar a Gandia como referente de la investigación oceanográfica?

He dicho que, junto al centro integrado de formación profesional, constituye una de las inversiones estratégicas de Gandia. Son 50 investigadores fijos trabajando todo el año, más los empleos indirectos que pueda crear. Es un componente que hará crecer la vertiente formativa de la Universitat Politècnica vinculada a esa Unidad Mixta que mantiene con el Instituto Oceanográfico que funciona desde hace tiempo, y va a suponer situarnos como referencia de investigación e innovación en el ámbito marino vinculado a la tecnología. En mi última visita a Madrid hablé con la presidenta del CSIC y me confirmó que la inversión de 16 millones de euros para el edificio iba a ser muy diligente y rápida.

¿Por qué es usted tan optimista sobre el desarrollo de Gandia y su futuro económico?

No se trata de optimismo, sino de saber que este es el mejor tiempo posible porque es el que nos ha tocado vivir...

Sí, pero usted siempre irradia optimismo.

Bueno, porque creo que podemos vivir una buena época para Gandia. En este momento hay cien millones de euros de inversiones en marcha. Eso preconfigura un estado de cosas. Lo que yo quiero es una ciudad dinámica que lance un mensaje al resto de las ciudades valencianas: aquí está Gandia, en la que se puede confiar y en la que se puede invertir. ¡Si el alcalde no es optimista, quién puede serlo! Es evidente que tenemos retos y debilidades que debemos transformar en potencialidades, pero pienso que podemos abrir una de las etapas más importantes porque hemos trabajado en el camino previo.

¿Confía que para ello tendrá el aliento de la Generalitat?

Yo creo que ‘la paraula és l’home’, pero también que el mayor compromiso en política son los presupuestos. Vamos a ver este primer presupuesto de la Generalitat y a confiar en que lo que no quepa en esta primera anualidad sí se contemple en la segunda. Pero si no hay un mayor compromiso en los siguientes ejercicios tendremos que entonar otro diálogo. Y conste, no digo romper el diálogo, sino intensificarlo. Voy a ser exigente con la Administración de la Generalitat, como lo he sido con administraciones de mi propio partido para reivindicar lo que Gandia necesita. No se trata de colores, sino de apostar o no.