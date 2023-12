Divendres passat, dia 24 de novembre, en el Teatre Serrano foren lliurats els Premis del Grup Radio Gandia, els quals arribaven a la tretze edició. Els guardonats, persones, entitats i empreses reberen el trofeu dissenyat i cisellat per l’escultor Josep Basset.

La gala ha esdevingut un dels actes culturals i socials més importants dels que se celebren a Gandia, la ciutat a la que li agrada guardonar la vàlua multicultural que ofereix. En esta ocasió va ser presentada per periodistes que han sigut i són de «la casa»: Marina Vallés i Dani Ardid.

Seien en les primeres files l’Alcalde President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto; el diputat del Congrés, Sa Senyoria Nahuel González; el secretari primer de les Corts Valencianes, l’Espectable Víctor Soler; la secretària autonòmica de Turisme, Cristina Moreno; les tinentes d’alcaldia Alícia Izquierdo i Balbina Sendra; els tinents d´alcaldia, Miguel Ángel Picornell i Adrián Vila; el portaveu del Partit Popular, Guillermo Barber; el portaveu de Vox, Manuel Millet; la regidora delegada, Maribel Codina, i els regidors Juan Carlos Moragues, Mar Beltrán, David Ronda i Mari Carmen Vidal.

Seien en llocs destacats els membres del consell d’administració del GRG: Paco Artés, M. José Artés, Fermí Romaguera, Vicenta Romaguera i Pablo Peralta; com a representants de la Mancomunitat de Municipis de la Safor els alcaldes de l’Alqueria de la Comtessa i de Ròtova, Voro Femenia i Jordi Puig,; l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Pastor; l’alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero i representants municipals dels ajuntaments d’Alfauir, Piles, La Font d’en Carròs i Beniflà. També ho feien el president del Cercle d’Economia de la Safor, Ramon Soler i el vicepresident en cap de l’Àrea de Cultura de Foment d’AIC, Pasqual Molina. Prop d’ells, alguns membres del jurat que havia atorgat els premis: Rosa Mª Fernández, Kiko Jordá i Avelino Alfaro.

En esta edició dels Premis del GRG, han sigut tretze les categories escollides, dins de les quals s’ha reconegut les i els millors pel seu treball i trajectòria. Estes foren les empreses patrocinadores i els seus directors: Tanatorios Guixa i Juanjo Ramos; IMED Gandia i Pablo Sánchez; Gandia Centre de Caixa Popular i David Victoria ; Marketing Kia i Quique Blanch; Homerti, alquiler vocacional i Joan Serra; Christeyns España i Joan Estornell; Centre Històric Comercial de Gandia i Pedro Izquierdo. Estes van ser les guardonades i les persones que recolliren el guardó:

Cultura popular: la Muixeranga de la Safor, recolliren el guardó, el president de l’Associació, Joan Artés, i la Cap de Colla, Irene Cabrera. Empresa: Moll Motor, prengueren la paraula els germans Víctor Moll i Javier Moll, qui recordaren els 60 anys de l’empresa iniciada pels bessons Eugenio Moll i Andrés Moll. Música: el Conservatori de Música Josep Climent d’Oliva que acaba de complir 25 anys. Va recollir el trofeu el director del centre, Tomàs Estornell i li’l va lliurar l’alcaldessa de Oliva, Yolanda Pastor.

Solidaritat: la Creu Roja en les seues delegacions de Gandia, Oliva i Tavernes de la Valldigna, i recolliren el seu trofeu la presidenta de la Creu Roja d’Oliva, M. Dolores Roselló, i els presidents de les delegacions en Gandia, Marc Pérez, i a Tavernes, Pepe Pachés, qui ens donaren a conèixer que en el darrer any havien ajudat a més de huit mil persones i que havien fet més de quaranta-una mil respostes humanitàries. Gastronomia: Restaurant La Parrilla de la Platja de Gandia, regentat per Juan Martínez, qui va recollir el guardó, el qual dedica a la seua dona i a tots els treballadors que l’havien ajudat en els seus quaranta anys d’història.

Cultura: la poeta Teresa Pascual, qui feu, al recollir el premi de mans del president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Voro Femenia, una glossa del significat ampli de la cultura i tot el territori que abasta; Trajectòria: Juan Miguel Lloret, director del Preventori Infantil del Real de Gandia, que feu un recordatori del seu pas per la Setmana Santa, per la docència, per l’esport, pel càrrec d’home bo de Gandia. Innovació: la Gandia Game Jam que, en el Campus Universitari de Gandia, organitza unes jornades referents en el desenvolupament dels videojocs. Acudiren a recollir el guardó els coordinadors José Luis Giménez, Francisco Zulueta i Daniel Palacio.

Investigació: l’equip d’arqueòlegs que investiguen en la cova de Bolomor, dirigits por Josep Fernández, qui no va poder rebre el guardo que lliurà i va rebre l’alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, qui explicà els treballs que des de fa vint-i-cinc anys es fan en la cova amb el descobriment, entre altres, de les restes humanes més antigues de al Comunitat Valenciana. Educació: La Nau Gran del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, el premi, lliurat per la directora del Palau Ducal, Estela Pellicer, fou recollit per Carme Melo, directora del Centre i per Mª Dolores Pitarch, delegada de la Rectora per a programes Universitat-Societat. Les dues parlaren dels quinze anys a Gandia de la Universitat de València i dels sis cents alumnes formats en les seues aules.

Esport: l’atleta internacional Quique Llopis, qui, des del faristol, agraí, com ho feren tots els guardonats, al jurat i al Grup Radio Gandia rebre el premi i felicità l’emissora amb el motiu de celebrar el seu noranta aniversari. Medicina: el doctor Joaquín Gavilá, cap clínic del Servei d’Oncologia Mèdica de l’IVO, va rebre el guardó de mans de l’Alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i feu un parlament improvisat en el qual va transmetre la lliçó de vida que creu que hui es pot donar a les pacients amb càncer de mama i de les possibilitats esperançadores del futur.

Hi va haver un guardó especials pera tres persones que han treballat en Radio Gandia durant molts anys: Antonio Capó, Rosa Orquín i Sebastià Dénia, història viva de l’emissora i les veus que portaren Gandia, des de Calp fins a Girona passant per Eivissa, com va dir Toni Capó en el seu emocionat parlament. Fou el moment més intens de la nit.

Bernardo Guzmán, director de la Cadena SER en la Comunitat Valenciana fou entrevistat a la platea del teatre i felicità al Grup Radio Gandia per la seua llarga trajectòria. També foren entrevistats, Miguel Àngel Picornell i Modesto Ferrer, dos pilars fonamentals de la notícia parlada a traves de les ones de l’EAJ23 Radio Gandia. Carles Garcia, l’actual director del Grup Radio Gandia digué: «Complim noranta anys, però som una radio jove que es sent jove».

Diverses actuacions artístiques s’intercalaren en el protocol del lliurament de premis, el qual s’inicià amb la irrupció a través del passadís central dels membres de la Muixeranga de la Safor amb el pas de gegantets i de Les Bastoneres de la Safor, que ballaren a l’escenari la Polca d’ours, un ball de bastons. Ausiàs Banyuls Estruch del Conservatori de Música Josep Climent d’Oliva, interpretà al piano, magistralment, 1r. Scherzo de Frederic Chopin. La tercera actuació fou La Ruba, format per Rubén Martí (guitarra i veu) i per Vicent Pons (baix), grup de pop-rock d’autor en valencià. Després, tots els membres de la Muixeranga de la Safor elevaren al bell mig de l’escenari la Torreta, la clàssica torre humana conformada per una amplia base, un primer pis de dos flexionats, una alçadora i la xiqueta que pujà dalt de tot, Lluna, qui, a més a més, en acabar el bastiment de la torreta, feu la cameta. La nit acabà amb un ball de hip hop de Dance Room.