El col·legi Magraner ha celebrat una jornada de portes obertes amb motiu del Dia Internacional de la Diversitat Funcional. Una cita on de la mà de Valldigna Accessible i el Club de Bàsquet Petraher i amb la coorganització de l’AMPA del Magraner va servir per a fer una demostració a l’alumnat de com és el bàsquet en cadira de rodes i on van poder conéixer este esport i les diferències entre una cadira de passeig i una per a jugar a este esport.

Des del CEIP Magraner, que està inclòs en la Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO, Àngela, Professora d’Educació Fisica indicava: “Amb aquestes activitats, volem continuar la nostra tasca de conscienciació fent sempre referència als Objectius de Desenvolupament Sostenible, entre d’altres els relatius a Salut i benestar, Educació de qualitat, Igualtat de genere i Reducció de desigualtats” La jornada va comptar amb la visita de la regidora d’Educació, Encar Mifsud, qui va presenciar l’activitat en el pati de l’escola i va poder conversar amb els organitzadors per a conéixer més detalls de la pràctica del bàsquet en cadira de rodes. L’alumnat va poder experimentar la pràctica amb cadires adaptades per a realitzar aquest esport i fomentar tres valors molt importants com la inclusió, el respecte i l’esforç. La dinamització de l’activitat va estar a càrrec de Fran Chordá, jugador del CB Petraher i president de Valldigna Accessible.