Els trinquets de Dénia i Bellreguard han acollit esta setmana les semifinals del II Trofeu Rolser de raspall femení professional, que es tancarà aquest dissabte al trinquet de Pedreguer.

La segona edició d'aquesta iniciativa de l'empresa Rolser, que té com a objectiu la promoció de la pilota femenina, va arrancar el dimarts al trinquet 'Rovellet' de Dénia, amb la celebració de les primeres semifinals en les dos categories del Trofeu, A i B.

La jornada, que va comptar també amb la col·laboració de l'Ajuntament i el Club Pilota Dénia, va tindre un caràcter solidari, ja que va ser a benefici d'Aprosdeco (Associació Pro Deficients Psíquics de Dénia i Comarca). Durant les partides estigueren presents tant el director executiu de Rolser, Joan Server, com el regidor d'Esports de Dénia, Valentín Alcalá, la presidenta d'Aprosdeco, Ana Vadillo, Alex Tur en representació del CPV Dénia i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, a més de nombrós públic.

A la semifinal de la categoria B, Erika i Claudia, de l'Alqueria de la Comtessa, s'imposaren per 25-5 a la parella formada per Vanessa i Marina. Les guanyadores es mostraren més encertades i aconseguiren l'accés per a la final de manera solvent.

La semifinal de la categoria A estigué molt més igualada. Aida i Myriam superaren per la mínima diferència (25-20) al duo format per Victoria i Anabel, després d'un duel molt emocionant, i d'aquesta manera la de Moixent i la de l'Alqueria d'Asnar també es classificaren per a la final.

Dijous, a Bellreguard, també amb el suport del director executiu de Rolser, altres dos equips certificaren el seu bitllet per a les finals d'aquest II Trofeu Rolser de raspall femení professional. A la categoria B, Clara de València i Júlia de Tavernes de la Valldigna s'imposaren per 25-0 a la parella Aina-Isabel.

Per la seua part, Ana de Beniparrell i Amparo de Moncada dominaren a la segona semifinal de la màxima categoria. La parella s'adjudicà el triomf per 25-10 davant Irene i Mar, resultat amb el qual es classificaren per a la final.

El dissabte, al trinquet de Pedreguer, es jugaran les dos finals. A les 17:00 hores, la partida pel títol de la categoria B enfrontarà a Erika-Claudia contra Clara-Júlia.

A les 18:30 tindrà lloc un homenatge a Emilia Gómez de Casinos (Emili), reconeixement que donarà pas a la gran final, a partir de les 19:00, amb l'enfrontament entre Aida-Myriam i Ana-Amparo. Serà una jornada molt interessant i emotiva en la qual els dos equips guanyadors es coronaran com a campions del II Trofeu Rolser de raspall femení professional.