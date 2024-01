Este diumenge 14 de gener a les 9 del matí, el Club Alpí de Gandia donarà eixida a les quasi 800 persones participants que de moment s’han inscrit a la XXIIa edició de la cursa i marxa a peu del ja mític KM Vertical i la 3M. Enguany amb moltes novetats com l'incorporació d'una Mitja Marató (3M).

Les inscripcions estaran obertes en la pàgina web de crono4sports fins dijous dia 11 a les 12 de la nit.

L’eixida de les tres modalitats es farà des del Passeig de les Germanies, enfront de les noves instal·lacions del Skate Park Bowl, amb una bona zona d’aparcament a prop per a les persones participants que ens visiten de fora, que en són moltes.

L’ordre d’eixida per a l’organització, tot i que es donarà el tret d’eixida per a tots al mateix temps, serà primer per als corredors/es del KM Vertical, després per als corredors/es de la 3M i finalment per als participants de la marxa senderista.

També és novetat una nova categoria més a les ja existents a la prova. Es tracta de la categoria de veterà B, a partir dels 50 anys.

Una altra de les novetats és que enguany es lliurarà el regal amb l’entrega del dorsal, abans de la prova i no al finalitzar. En la Font de la Drova només es lliurarà el menjar i la beguda necessaris per a la recuperació dels participants, a més dels trofeus per als guanyadors.

Els regals són enguany una samarreta tècnica commemorativa de la prova i un stick labial que aporta la clínica dental d’Elisa Juárez, que també sortejarà un raspall de dents elèctric entre tots/es aquells/es que creuen la meta.

El track d’enguany és igual per a tots els participants, amb una diferència clara amb els de la 3M, que és la distància. El KM Vertical, ja siga corrent o caminant, finalitza com és habitual a les antenes del Monduber, i els participants hauran de baixar caminant fins a la Font de la Drova on estaran les seues coses esperant-los (com és habitual), i on estarà ubicada la meta i la bolsa amb beguda i menjar i la torrà d’embotits per a recuperar-se de l’esforç, i els autobusos de baixada cap al Passeig Germanies de nou.

Per finalitzar amb les novetats, en esta edició hi haurà una hora de tall en el tercer avituallament, ubicat en el collat del Monduber, al quilòmetre 13,6. A les persones participants que arriben a este punt després de les 13:00 se les avisarà i desviarà cap a la baixada per motius de seguretat ja que la prova és molt tècnica i els mitjans tant de seguretat que habilita el club, com els mèdics, han de centrar-se en els possibles imprevistos i incidents.

Pel que fa a la recollida de dorsals, es farà com ja és habitual, a Plaza Mayor de Gandia divendres de vesprada i dissabte durant tot el dia (amb parada per a dinar). Tot i que el diumenge entre les 6:30 i les 8:30, no més tard d’eixa hora, ja que han d’estar tots els corredors preparats i en condicions de començar la prova a l’hora prevista per a l’eixida.

El lliurament de trofeus i premis es farà a les 12:30 en la Font de la Drova on també estarà ubicada la meta de la Mitja Marató del Monduber, la 3M, que se celebra per primera vegada.