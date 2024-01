La primera Tinenta d’Alcaldia i regidora de Patrimoni Cultural, Alícia Izquierdo, ha destacat el balanç molt positiu de les visites al Museu Arqueològic de Gandia, el MAGa, durant 2023.

I és que l’any passat s’hi van registrar 15.719 visites i a les activitats dirigides que s’han realitzat als diferents monuments i edificis històrics que es gestionen des del MAGa. «Unes xifres de visites que no fan més que augmentar any rere any i que ens parlen de com la gent, local i visitant, valora de manera molt positiva els recursos patrimonials i arqueològics que la ciutat ofereix com a valor turístic». També ha destacat l’excel·lent tasca que està realitzant el director i arqueòleg municipal, Joan Negre.

Per a Izquierdo, les dades demostren també que el patrimoni de Gandia té una salut de ferro. «Tot just comencem l'any i aprofitem per fer una ullada enrere cap al 2023, per saber què ha anat bé i en quines coses podem millorar. Del que no hi ha dubte és que la gent ha respost molt positivament, i a pesar que el museu va tindre grans espais tancats durant casi mig any per les obres de reforma i la preparació de les noves exposicions permanents, el resultat ha sigut espectacular».

Amb aquestes xifres a les mans, la intenció del departament és seguir treballant per oferir una major oferta d'activitats a tots els seus espais, tot reforçant els serveis de visites, les jornades de portes obertes i les actuacions en dates assenyalades i períodes festius.

A més, per primera vegada en els més de 50 anys d'història del MAGa, el museu compta amb tres exposicions permanents obertes, i els espais arqueològics de la ciutat, com la cova del Parpalló, el castell de Bairén o el Morabit de Marxuquera, estan a ple rendiment «per fer d'ells les millors targetes de presentació de la ciutat», ha conclòs.