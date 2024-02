L'equip Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, format per Ana, la vallera Júlia i Joana, no ha donat cap opció a les seues rivals en la fase de grups de la Lliga CaixaBank de raspall Pro Femenina.

Aquest trio ha guanyat les cinc partides disputades amb un total de 10 punts, la darrera per 25-0 davant Clara, Natalia i Marina (Pedreguer-Roser) jugada al Trinquet de Pedreguer en la vesprada de dissabte passat.

Ana, Júlia i Joana han sumat 125 jocs i només han encaixat 35, pel que la diferència ha estat de 90 a favor. Ara, ja espera la fase final, que consta de dos semifinals a anada i tornada, on s’enfrontaran els quatre primers equips classificats de la primera fase.

El primer classificat contra quart i el segon contra tercer classificat. Per guanyar el pas a la final cal guanyar les dos partides de semifinals. Si hi ha empat, on cada equip ha guanyat una partida, es jugarà un desempat en una nova partida. Les partides d'anada de ambdós semifinals estan programades al Trinquet de Bellreguard el diumenge 18 de febrer.

La gran final serà a partida única i accedeixen a aquesta els equips guanyadors de les semifinals.

Els altres tres equips ja estan també classificats. Quan només resta una jornada de la primera fase, Erika, Miriam i Fanni (l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa) ocupen la segona posició amb 6 punts, la parella de Victòria i Isabel (Bonrepós i Mirambell) és tercera també amb 6 punts mentre que Irene, Anabel i Mireia (Massamagrell) són quartes amb 5 punts.

El cap de setmana que ve es decidirà l'ordre en el que queden les semifinalistes amb dos partides que es jugaran a l'Alqueria d'Asnar i Dénia.