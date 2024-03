Tavernes de la Valldigna i Bonrepòs i Mirambell es juguen la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1 femení

Els equips de Tavernes de la Valldigna (Ana-Júlia-Joana) i Bonrepòs i Mirambellm (Victoria-Isabel) es juguen la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1 femenina aquest diumenge al Trinquet d'Orba a les 17.30 hores, en directe per À Punt.

Aquest dijous s'ha celebrat en l'Alqueria de Julià la presentació de la partida en un acte que ha comptat amb la presència del director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas; el coordinador de Pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; i la vicepresidenta de Rendiment de Raspall de la FPV, Susana Serrano.

Respecte als dos equips finalistes Susana Serrano ha dit: “Us desitge que tingueu molta sort i gaudiu de la final. Al llarg de la lliga heu pogut experimentar el complicat que ha sigut arribar ací, especialment en les semifinals on vau haver de jugar la tercera partida. Ens alegrem especialment que haja estat tot tan igualat i que l'única parella del campionat haja arribat també a la final”.

“Des del primer moment elles han dominat el campionat i en aquella partida no vam poder fer res. Ara serà molt diferent, perquè com ha dit Ana, hem millorat molt com a equip i donarem tot per a fer una gran partida”, explicà Victoria.

Una de les novetats que ha tingut el nou format de lligues professionals ha sigut que tant les competicions femenines com les masculines, han compartit escenari. En aquest sentit, s'ha referit Júlia: “Crec que compartir trinquet amb els xics ens ha aportat també molta visibilitat, sobretot ho vam poder notar l'altre dia a Xeraco, que estava completament ple”.

Júlia Andrada Alberola es natural de Tavernes de la Valldigna, jugarà en Orba la seua tercera final consecutiva de la Lliga Professional i opta al seu tercer títol.

En aquesta línia es va expressar el president de la FPV, Vicent Molines: “Han sigut unes eliminatòries molt igualades i amb moltes alternatives. Hui tenim als dos equips que han arribat a la final i en tot eixe procés hem tingut un bon espectacle. Però sobretot hem aconseguit donar major visibilitat de la lliga femenina, que és un dels objectius que buscàvem”.

El director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas, va donar l'enhorabona al nou format de la competició: “La Lliga CaixaBank de 2024 ha comptat amb més competidors i competidores que mai, integrant per primera vegada en els calendaris les competicions femenines i masculines, iniciant una nova etapa il·lusionant”.

“El més sorprenent és comprovar el palmarés que acumuleu i contrastar-lo amb la vostra edat. El present és vostre i el futur també. En aquests últims anys us heu convertit en referents absolutes per a moltes xicotetes que comencen a jugar a raspall”, va afegir Jaime Casas.

Finalment, Tino Bendicho va mostrar el compromís de la Generalitat amb la pilota valenciana i sobretot amb el suport de la pilota femenina. “Entrem en un mes molt important per a impulsar l'esport femení. Hui presentem la gran final de la Lliga CaixaBank femenina i ahir vam anunciar el calendari del ‘Va de Dona’, que comptarà amb moltíssimes activitats als carrers de València per a donar a conéixer el nostre esport”.

Les Lligues CaixaBank compten amb el suport de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, l'Hospital IMSKE (Grup Sanitari Ribera), Baleària i els Supermercats masymas.