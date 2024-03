L'equip de Tavernes de la Valldigna, subcampió de la Lliga CaixaBank Pro 1 Femení

El trinquet d'Orba va viure este diumenge una apassionant final entre els dos rivals més forts de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro1 amb victòria final de la parella representant de Bonrepòs i Mirambell (Victoria i Isabel) davant el trio Ajuntament de Tavernes format per Ana, Júlia i Joana (25-15).

No ha pogut ser. La jugadora vallera Júlia Andrada Alberola no pot revalidar el títol de campiona que va obtindre els dos anys anteriors.

L'experiència de Victoria i una encertada Isabel van aconseguir fer efectius tots els seus servicis i trencar el del trio per a endur-se la victòria.

El trio de Tavernes demostrava per què havia liderat amb autoritat la fase regular, encara que travessant diversos moments de major nerviosisme. Amb 15 iguals, Victoria i Isabel van traure la seua millor versió per a trencar el servici de les seues rivals.

La parella de Bonrepòs i Mirambell va fer amb el definitiu 25-15 davant un equip que havia sigut el rival a batre en els dos mesos del campionat.

A pesar de la derrota, el trio de l'Ajuntament de Tavernes tanca un campionat molt positiu i com deia la pròpia jugadora local, Júlia, "jo ja estic satisfeta, guanye o perga la final, perquè me he sentit molt a gust jugant".

Júlia, amb només 17 anys, s'ha estrenat de mitgera en una competició oficial i espera poder seguir jugant en eixa posició per a consolidar-se definitivament en l'èlit.