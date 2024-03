Amb el PP i Vox, el teu poble perd

Sol ser habitual que quan algú entra a governar intente diferenciar-se i deixar la seua empremta. Ara bé, no esperàvem mai que açò es fera tan malament. El nou govern ultraconservador amb el PP, Vox i Ens Uneix ha tirat endavant un nou sistema de subvencions per als pobles. Fa uns mesos que publiciten les bonances del nou Pla obert d’Inversions de la Diputació. Un pla per a quatre anys (2024-2027) dotat amb 350 milions d’euros a repartir entre els municipis de menys de 50.000 habitants. Xifres grosses que haurien de convidar a l’optimisme ja que, en principi, es reparteixen més diners.

Però, certament, tot no és repartir diners. Per això Compromís hi mantenim un posicionament crític. No s’ha aprofundit prou en els objectius a assolir i en allò que el nou govern desmantella i abandona. Sobretot pel que fa a les línies d’actuació que Compromís vam articular per a fer front a la lluita contra el canvi climàtic. Desapareixen les subvencions contra la sequera i de foment de l’autoconsum i l’estalvi energètic amb l’impuls de les energies netes i els diners s’acumulen al nou pla per a fer que la bossa parega més gran.

Hui, a la Safor, es pateix un exemple clar i concret de problema de subministrament d’aigua potable a la població de Palma que es pot repetir en altres municipis valencians i al qual la Diputació no està donant una resposta efectiva, ni amb aquest pla, ni amb cap altra mesura. Alhora, tampoc augmenten les ajudes per a la prevenció d’incendis forestals o la gestió dels residus sòlids urbans que havien anat creixent els últims anys. Ajudes, totes, molt necessàries per a plantejar una resposta contundent als problemes de sequera, de contaminació o d’incendis forestals, entre altres. També a la comarca, on s’ha patit un dels últims incendis forestals importants del País Valencià, que va afectar els termes d’Ador, Potries, Llocnou de Sant Jeroni, Castellonet de la Conquesta i la Vilallonga, encara pren més importància la capacitat de prevenció, extinció, restauració i regeneració de les nostres muntanyes davant d’aquests episodis cada volta més preocupants pels seus efectes.

Com diem, tot no és repartir diners amb un pla o un altre, sinó com es fa i amb quina finalitat. Ací també s’evidencien algunes febleses de la proposta del nou govern, que ha assumit el discurs negacionista del soci més extremat, Vox. Crida l’atenció com aquells municipis que els últims anys han apostat clarament per polítiques contra el canvi climàtic, ara, en conjunt, rebran menys diners. Això passa en prop del 50% dels municipis de la comarca, els més menuts, com és el cas de Palmera, amb 270.695,70 euros menys; Beniflà 222.856 menys; l’Alqueria de la Comtessa 217.839 menys; Ròtova 197.788 menys; Rafelcofer 197.373 menys; Guardamar de la Safor 169.952 menys o Llocnou de Sant Jeroni 134.576 menys, entre altres.

Aquests pobles són els que més ajuda necessiten. De fet, hui la finalitat més clara de les diputacions és, precisament, ajudar els pobles més menuts i no llevar-los vora 1.900.000 euros, com en el cas de la Safor.

La veritat és que calia fer bé tots els números i, malauradament, no s’ha fet. I per això Compromís no hem donat un suport explícit a un Pla Obert d’Inversions mal plantejat. Això es pot comprovar fàcilment sumant el que han rebut aquests ajuntaments amb els diferents plans quan Compromís formava part del govern i el que ara rebran amb el nou govern. Si s’elabora i es presenta un nou pla d’inversions, i a més vols fer-te’n publicitat, almenys que no perjudique la meitat dels pobles de la teua comarca. Potser l’alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, diputat de Medi Ambient, del PP i de la Safor, està pensant, ara, a repartir la resta dels diners de manera clientelar, com en els pitjors moments del PP.

Però el que hui ja sabem és que ha acceptat els postulats negacionistes de l’extrema dreta de Vox per a perjudicar la meitat dels pobles de la seua comarca. Quin invent! Un pla «obert» que tanca portes a la lluita contra el canvi climàtic i deixa pitjor que estaven als més necessitats.